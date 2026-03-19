Nach Meningokokken-Ausbruch: In England beginnt gezielte Impfkampagne

Ein Nachtclub, zwei Tote, 27 Fälle – Südengland erlebt einen ungewöhnlich schnellen Ausbruch invasiver Meningokokken-Erkrankungen, der die Behörden in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

Britische Gesundheitsbehörden stufen den sich rasch entwickelnden Ausbruch in Kent als außergewöhnlich ein. Nach Angaben der UK Health Security Agency (UKHSA) wurden mit Stand 18. März 2026 insgesamt 15 bestätigte und 12 wahrscheinliche Fälle mit epidemiologischen Verbindungen nach Canterbury registriert. Zwei junge Menschen sind bereits gestorben. Gesundheitsminister Wes Streeting sprach von einer beispiellosen Entwicklung.

Ein Großteil der Fälle steht mit einem Besuch des Nachtclubs „Club Chemistry“ in Canterbury am 5., 6. oder 7. März in Verbindung. Die UKHSA erließ eine dringende Gesundheitswarnung und forderte medizinisches Personal in England auf, verstärkt auf Symptome zu achten.

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Impfungen und Antibiotika in Canterbury

Auf dem Campus der University of Kent wurden bislang mehr als 600 Impfungen gegen Meningokokken B verabreicht. Zusätzlich wurden nach Angaben der Universität über 6500 vorsorgliche Antibiotika-Dosen ausgegeben. Rund 5000 Studierende gelten als impfberechtigt.

Ob der Ausbruch bereits vollständig eingedämmt ist, war am Donnerstag noch offen. Gesundheitsbehörden warnten, dass wegen möglicher Sekundärübertragungen weiterhin Wachsamkeit nötig sei.

Krankheitsverlauf

Meningokokken sind Bakterien, die schwere und potenziell lebensbedrohliche Erkrankungen wie Hirnhautentzündung oder Blutvergiftung auslösen können. Übertragen werden sie vor allem durch engen und länger anhaltenden Kontakt mit Atemwegssekreten – etwa beim Husten, Niesen oder Küssen. Erste Symptome können grippeähnlich sein, darunter Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schüttelfrost und starke Erschöpfung.

Die Erkrankung kann sich innerhalb weniger Stunden dramatisch verschlechtern. Selbst bei Behandlung sterben etwa 10 Prozent der Betroffenen; ohne Behandlung kann invasive Meningokokken-Erkrankung in bis zu der Hälfte der Fälle tödlich verlaufen.