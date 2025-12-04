Nach Randale im Schnapsladen: Betrunkener Waschbär schläft im Klo ein (FOTO)

Ein Waschbär mit Geschmack für edle Tropfen sorgte in Virginia für Aufsehen. Nach seiner nächtlichen Alkohol-Tour im Spirituosengeschäft musste er seinen Rausch unter Aufsicht ausschlafen.

In Ashland (Virginia, USA) sorgte ein ungewöhnlicher Einbrecher für Aufregung: Ein Waschbär verschaffte sich nachts Zugang zu einem Spirituosengeschäft und bediente sich großzügig am Alkoholsortiment. Das pelzige Tier hatte es besonders auf die unteren Regalfächer mit Scotch und Whisky abgesehen und hinterließ ein Chaos aus zerbrochenen Flaschen, während es sich selbst in einen Rauschzustand versetzte.

Der Mitarbeiter, der am folgenden Morgen seinen Dienst antrat, machte eine überraschende Entdeckung – den bewusstlosen Waschbären auf dem Boden der Toilette. Daraufhin wurde Samantha Martin von der lokalen Tierkontrollbehörde hinzugerufen. “Ich persönlich mag Waschbären”, erklärte sie. “Das sind lustige kleine Tierchen. Er fiel durch eine der Deckenplatten und tobte sich richtig aus, indem er alles austrank.”

Tierische Rettung

Auf dem Weg ins Tierheim konnte sich Martin ein Schmunzeln nicht verkneifen. “Ein weiterer herrlicher Tag im Leben einer Mitarbeiterin der Tierkontrolle, schätze ich”, kommentierte sie die ungewöhnliche Situation. Die Tierschutzbehörde von Hanover County würdigte ihre professionelle Handhabung des Vorfalls und gab bekannt, dass der Waschbär mittlerweile wieder nüchtern sei.

Glückliche Freilassung

Nach mehreren Stunden Erholung und einer Untersuchung, die keine Verletzungen ergab, wurde der Waschbär wieder in seinen natürlichen Lebensraum entlassen. Eine Vertreterin der Behörde gab ihm mit auf den Weg:

“Hoffentlich hat er die Erkenntnis mitgenommen, dass Einbruch und Diebstahl keine Lösung sind.”