Nach seinem Tod: Halid Beslic bekommt einen eigenen Film!

Das Leben des Balkan-Musikstars Halid Beslic kommt auf die Leinwand. Wie ein namhafter bosnischer Musikmanager verriet, starten in Kürze die Dreharbeiten für einen biografischen Film über den erst Anfang Oktober verstorbenen Sänger, der mit seinen Liedern und seiner bescheidenen Lebensweise Generationen berührt hat.

Zu Lebzeiten äußerte sich Beslic selbst zu einer möglichen Verfilmung seines Werdegangs. „Es wäre mir eine Ehre, aber ich bin auch ein wenig besorgt, wie das Ergebnis aussehen würde“, gestand er vor einigen Jahren in einem Interview. „Ich hoffe nur, dass das Publikum mich darin wiedererkennt – den Halid, der stets authentisch geblieben ist.“

Beslics Lebensreise

Der Film soll Beslics beeindruckende Reise nachzeichnen: von seinen Anfängen in Knezina bei Olovo über die Kaffeehausszene in Sarajevo in den 1970er Jahren bis zu seinem Aufstieg zur Musiklegende des Balkans. Besondere Aufmerksamkeit werden prägende Lebensereignisse erhalten – sein schwerer Verkehrsunfall, die tiefe Verbundenheit zu Familie und Fans, sein soziales Engagement sowie die bemerkenswerte Bodenständigkeit trotz seines enormen Erfolgs.

Filmproduktion startet

Das Projekt verspricht neue Einblicke in das Leben des Künstlers. „In Bosnien-Herzegowina wird bereits viel über diesen Film gesprochen“, erklärte der Manager im Gespräch mit unserem Portal. „Halid verkörpert eine ganze Epoche. Seine Geschichte vereint alles: Freude, Trauer, Kampfgeist und Stolz.“ Es geht nicht bloß um einen Sänger, sondern um einen Menschen, der durch seine Musik Brücken zwischen Menschen baute.

Gleichzeitig bat er um Zurückhaltung: „Ich möchte nicht derjenige sein, der Details preisgibt. Sobald das Konzept steht und die Familie eingebunden wurde, folgt eine offizielle Ankündigung. Momentan bewegen wir uns noch auf der Ebene einer Idee – einer schönen Idee, die langsam Gestalt annimmt.“

Die Dreharbeiten sollen an verschiedenen Schauplätzen in Bosnien-Herzegowina sowie in Deutschland stattfinden.

Bei planmäßigem Verlauf ist die Premiere für Ende 2026 angesetzt.