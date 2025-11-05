Tangenten-Kollaps lähmt Wien: Diese Straßen werden zur Staufalle

Wiens wichtigste Verkehrsader wird zum Nadelöhr: Die Südost Tangente erlebt am Wochenende massive Einschränkungen – mit Auswirkungen auf das gesamte Stadtgebiet.

Auf der Südost Tangente (A23) in Fahrtrichtung Graz müssen Verkehrsteilnehmer am kommenden Wochenende mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Zwischen Wien-Handelskai und dem Knoten Wien-Prater werden Bauarbeiten durchgeführt, die laut ÖAMTC von Freitag (7. November) ab 22:00 Uhr bis Montag (10. November) um 05:00 Uhr andauern. Besonders in den Nachtstunden wird der Verkehr stark eingeschränkt: Freitag und Samstag jeweils von 22:00 bis 09:00 Uhr sowie von Sonntag auf Montag zwischen 22:00 und 05:00 Uhr steht den Autofahrern nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Während der Tagesstunden wird der Verkehr auf zwei verengte Spuren geleitet.

Weiträumige Auswirkungen

Die Verkehrsbehinderungen werden sich nicht auf die A23 beschränken. Der ÖAMTC warnt auch vor Verzögerungen auf der Donauufer Autobahn (A22) ab dem Tunnel Wien-Kaisermühlen sowie auf der Nordrand Schnellstraße (S2), wo mit stockendem Verkehr zu rechnen ist.

Im Wiener Stadtgebiet dürften zahlreiche wichtige Ausweichstrecken ebenfalls von Verzögerungen betroffen sein – darunter die Nordbrücke, Wien-Brigittenauer Lände, der Gürtel, die Gunoldstraße, Barawitzkagasse, Johnstraße, Grünbergstraße, Altmannsdorfer Straße, Reichsbrücke und Lasallestraße sowie das Umfeld des Wien-Pratersterns.