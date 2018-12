Nach Urteil: Nun meldete sich Hadishats Vater zu Wort (VIDEO)

Nachdem Robert K. (16) am Mittwoch zu 13. Jahren verurteilt wurde (nicht rechtskräftig), zeigte sich nun der Vater des ermordeten Mädchens mehr als nur empört.

„Er hat so wenig Strafe bekommen und kommt bestimmt bald frei. Warum hat er so wenig bekommen?“, fragt Ibragim A. in seiner Videobotschaft, die „Puls4“ veröffentlichte.

„Urteil fair und gerecht“

Nikolaus Rast, der Anwalt von Hadishats Mutter zeigte sich nach dem Urteil zufrieden. Robert K. wurde mit 7:1 Stimmen der Geschworenen für zurechnungsfähig befunden. Rast bezeichnete den Ausgang des Falls als „fair, gerecht und richtig.“

Die bisherige Unbescholtenheit, das Geständnis und eine „gewisse Beeinträchtigung der Zurechnungsfähigkeit“ wurden als mindernde Gründe angesehen. Als erschwerend wurde die Hilfslosigkeit der 7-Jährigen, die Grausamkeit der Tat und das Verhalten des Beschuldigten nach der Tat gewertet.

