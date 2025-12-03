NATO heute im Fokus: Öffentlich überraschende Entscheidung bekannt!

Während NATO-Chef Rutte mehr Waffen für Kiew fordert, fehlt beim Brüsseler Ministertreffen ausgerechnet US-Außenminister Rubio – ein diplomatisches Signal mit Sprengkraft.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte fordert vor dem Brüsseler Ministertreffen verstärkte militärische Unterstützung für die Ukraine. Angesichts der anhaltenden russischen Angriffe rechnet Rutte mit neuen finanziellen Zusagen der Verbündeten für die Liste prioritärer ukrainischer Verteidigungsbedürfnisse (PURL). Das Finanzierungsmodell sieht vor, dass europäische NATO-Partner und Kanada in den USA produzierte Waffen und Munition erwerben und diese der Ukraine zur Verfügung stellen.

Brüsseler Ministertreffen

Die NATO-Außenminister kommen am Mittwoch in Brüssel zusammen, um über die weitere Ukraine-Hilfe sowie die Stärkung der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses zu beraten. Das Treffen steht im Schatten der von Washington angeführten Friedensinitiativen für die Ukraine. Für Aufsehen sorgt die Abwesenheit des amerikanischen Außenministers Marco Rubio – ein höchst ungewöhnlicher Vorgang. Die USA werden stattdessen durch den stellvertretenden Außenminister Christopher Landau vertreten sein.

Moskauer Gespräche

Aus Moskau verlautete am frühen Mittwoch, dass ein fünfstündiges Gespräch zwischen Präsident Wladimir Putin und den Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump zu keiner Einigung über ein mögliches Friedensabkommen zur Beendigung des Ukraine-Krieges geführt hat.