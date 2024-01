„Natürlich trinke ich Bier!“: Fescher TikTok-Priester aus Kroatien geht viral

Don Tomislav Lukac, ein kroatischer Priester aus der Gespanschaft Split-Dalmatien, hat sich auf TikTok einen Namen gemacht. Mit über 45.000 Followern ist er der beliebteste Priester auf der Plattform in seiner Region. Lukac nutzt die sozialen Medien, um Vorurteile gegenüber Geistlichen zu entkräften und Einblicke in sein Leben als Priester zu geben. Seine Posts reichen von alltäglichen Erfahrungen bis hin zu Reaktionen auf aktuelle Trends und Musik.

In seinen Posts teilt Lukac oft Ratschläge, Erfahrungen und Teile seines Alltags. Manchmal reagiert er auch auf beliebte Trends und Musik. In einem seiner neuesten Videos, das innerhalb eines Tages mehr als 1,3 Millionen Aufrufe und rund 102.000 Likes sammelte, erklärte er, was er als Geistlicher tun kann und was er genießt.

kein Verdienst von TikTok

„Ich bin ein Priester; natürlich ist es mir nicht verboten, fit zu sein. Natürlich kann ich immer noch ein Bier mit Freunden trinken“, sagte Lukac in seinem Video. Er betonte auch, dass er sich nicht an die Sünden der Menschen erinnert, die sich ihm bekennen, und dass er kein Geld mit seinem TikTok-Account verdient, sondern Freude daran hat, seine Berufung einem breiteren Publikum näher zu bringen.

In einem weiteren Video sagte Lukac: „Ich bin ein Priester; natürlich höre ich nicht nur geistliche Musik. Und als Priester bringe ich den Menschen natürlich das Wichtigste auf der Welt bei.“ Dabei zeigte er das Brot, das den Gläubigen während der Kommunion gegeben wird.

Die Reaktionen auf Lukacs Posts sind überwiegend positiv. Kommentare wie „Super Priester“, „Du bist der Beste!“, „Tolles Lied auf den Kopfhörern“, „Bravo!“, „Du bist eine Legende“, „Respekt für dich“, „Genau so!“, „Genau so, bravo“, „Bravo, bravo, bravo“ sind nur einige der vielen positiven Rückmeldungen, die er erhält.