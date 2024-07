Natürlicher Schutz: Diese Pflanzen halten Zecken fern

Die Bedrohung durch Zecken im Grünen ist ein allgegenwärtiges Thema, das bei vielen für Unbehagen sorgt.

Durch ihre Fähigkeit, schwere Erkrankungen wie FSME zu übertragen, rücken diese kleinen Blutsauger ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Wir sagen euch mit welchen Pflanzen ihr sie euch vom Leib haltet.

Rosmarin: Ein Aromawunder als Barriere

Rosmarin ist nicht nur eine Gaumenfreude, sondern auch ein natürlicher Feind von Zecken. Er liebt die Sonne und ist pflegeleicht, solange man Staunässe vermeidet. Ein besonderer Tipp ist das Zurückschneiden nach der Blütezeit im Frühling, um die Pflanze dicht und üppig zu halten.

Katzenminze: Schön und effektiv

Die duftende Katzenminze zieht nicht nur die Blicke auf sich, sondern hält auch unerwünschte Gäste fern. Wichtig ist die Wahl nicht-invasiver Sorten, um die lokale Flora nicht zu gefährden. Ein Rückschnitt nach der ersten Blüte verspricht eine zweite Blühphase im Sommer.

Rainfarn: Ein zweischneidiges Schwert

Mit seinen gelben Blüten ist der Rainfarn nicht nur dekorativ, sondern auch ein wirksames Mittel gegen Zecken. Trotz seiner nützlichen Eigenschaften sollten Gärtner die Giftigkeit dieser Pflanze nicht unterschätzen und sie mit angemessener Vorsicht behandeln.

Echter Lavendel: Schönheit, die schützt

Neben seiner Optik hält der Duft von echtem Lavendel Zecken fern, während er Bienen und andere bestäubende Insekten anzieht. Ein sonniger Standort ohne Staunässe ist ideal für diese anspruchslose Pflanze.

Dalmatinische Insektenblume: Die natürliche Insektenwehr

Bekannt für ihre insektiziden Eigenschaften bietet die Dalmatinische Insektenblume nicht nur Schutz vor Zecken, sondern hat auch einen festen Platz in der Herstellung von natürlichen Insektenschutzmitteln gefunden. Ihre Standortwahl fällt auf sonnige Bereiche, was ihr üppiges Blühen sichert.

Richtiges Verhalten

Trotz der natürlichen Abwehrkräfte dieser Pflanzen ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass sie allein keinen vollständigen Schutz bieten können. Die gründliche Untersuchung des Körpers nach Aufenthalten im Grünen, das Tragen langer Kleidung und die sorgfältige Gartenpflege sind unerlässlich, um das Risiko von Zeckenbissen zu minimieren. Indem man diese Tipps berücksichtigt und in die Tat umsetzt, kann man den eigenen Garten in einen sicheren und einladenden Ort verwandeln, an dem die Sorge vor Zecken in den Hintergrund rückt.