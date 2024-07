Das sind die angesagtesten Sommer Cocktails!

Heiße Tage bieten die perfekte Gelegenheit, um erfrischende Cocktails zu genießen, die leicht zu Hause zubereitet werden können. KOSMO stellt euch vier Cocktailvorschläge vor, deren Basis Antique Pelinkovac ist, und erzählt die Geschichte dieses berühmten kroatischen Getränks.

Mischung aus 40 Arten natürlicher Kräuter

Antique Pelinkovac ist ein Likör aus Kroatien, der aus einer Mischung von 40 natürlichen Kräutern hergestellt wird. Bekannt auf dem Balkan und in Europa, gilt er vielen als schmackhaftes Verdauungselixier.

Eine Tradition von mehr als 160 Jahren

Die Wurzeln dieses Getränks reichen bis ins Jahr 1862 zurück, als es von dem Chemiker, Destillateur und Händler Franjo Pokorny entwickelt wurde. Ursprünglich wurde es in Apotheken als Medikament verkauft, da man glaubte, es helfe, das Blut zu reinigen und den Magen zu stärken. Es fand auch Anwendung an den kaiserlichen Höfen in Wien und Paris, wo es zu medizinischen Zwecken verwendet wurde.

Ein Jahr später zeichnete Kaiser Franz Joseph I. Pokorny mit dem Goldenen Verdienstkreuz für herausragende Leistungen aus. Die Formel dieser nun kroatischen Marke ging während des Zweiten Weltkriegs verloren, bis das Unternehmen Badel im Jahr 2001 das Originalrezept neu formulierte und rebrandete.

Das richtige Maß an süßem und bitterem Geschmack

Der Antique Pelinkovac zeichnet sich durch eine Balance von süßem und bitterem Geschmack aus. Man kann ihn pur, auf Eis mit einer Orangenscheibe oder in speziellen erfrischenden Cocktails genießen.

Pur oder im Cocktail konsumieren

Dieser Pelinkovac kann die perfekte Basis für erfrischende Sommergetränke sein, da sein Aroma den Cocktails eine zusätzliche Note verleiht und er sich sehr leicht mit den verschiedensten Zutaten kombinieren lässt.

Auch in Österreich erhältlich

Antique Pelinkovac ist in ganz Österreich in den Regalen der Supermärkte Billa Plus sowie in Online-Shops wie Weinwelt, Delicando und Weisshaus erhältlich.

Rezepte für erfrischende Sommer-Cocktails finden Sie auf den folgenden Seiten: