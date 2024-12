Nehammer erwartet Abschluss der Koalitionsverhandlungen bis Jänner

Karl Nehammer ist optimistisch, die Koalitionsverhandlungen bis Jänner abzuschließen. Über die Feiertage bleiben Budget und Regierungsbasis zentrale Themen.

Bundeskanzler Karl Nehammer von der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) zeigt sich zuversichtlich, dass bis Jänner eine Einigung in den laufenden Koalitionsverhandlungen erzielt wird. In der ORF-Sendung „Licht ins Dunkel“ betonte Nehammer am Dienstag, dass die Gespräche „gut voranschreiten“. Zentrale Themen der Verhandlungen umfassen die Lösung zahlreicher Detailfragen und die Ausarbeitung eines Budgets mit einem Volumen von 250 Milliarden Euro. Den Verhandlungen wird, auch über die Feiertage, höchste Priorität eingeräumt.

Details zu den Verhandlungsprozessen

Nehammer hat die zunehmende Erwartungshaltung in der Bevölkerung wahrgenommen und sieht darin einen wachsenden Handlungsdruck. Er betonte, dass es seine Aufgabe sei, diesen Druck zu managen und die Verhandlungen „gut und redlich“ zu führen. Er erklärte, dass die derzeit ausgezeichneten Diskussionen und gelegentlichen Streitigkeiten der zukünftigen Regierung eine solide Arbeitsbasis geben sollten, um Blockaden zu vermeiden.

Fortführung der Koalitionsgespräche über Feiertage

Die Verhandlungen zwischen ÖVP, der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) und den NEOS sollen auch während der Weihnachtsfeiertage fortgesetzt werden. Diese werden zunächst eher informell auf der Ebene der Mitarbeiter geführt. Am Freitag ist ein Treffen der technischen Budgetgruppe geplant, allerdings voraussichtlich ohne die Parteichefs. Ein Zusammentreffen der Parteispitzen ist spätestens für den darauffolgenden Montag vorgesehen, könnte jedoch, je nach Fortschritt, bereits am Wochenende vorgezogen werden.

Karl Nehammer unterstrich, dass die Lösung der Detailherausforderungen ein entscheidender Schritt zur Bildung einer handlungsfähigen Regierung sei. Die Verhandlungen sollen nicht nur eine neue Regierung ermöglichen, sondern auch sicherstellen, dass die Regierung effektiv arbeiten kann, ohne sich selbst zu blockieren. So bleibt abzuwarten, ob bis Jänner eine stabile Grundlage für die neue Regierung gelegt werden kann.