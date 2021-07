Netflix-Star schwärmt von Kroatien: “Es ist alles, was ich mir gewünscht habe”

Sie ist der Star einer der erfolgreichsten Netflix-Shows des letzten Jahres. Jetzt dokumentiert sie ihren Dalmatien-Urlaub auf Instagram- und kommt nicht aus dem Staunen!

Giannina Gibelli, Star der ersten Staffel der Erfolgs-Realityshow ‘Love is Blind’ macht momentan Urlaub in Kroatien und kommt nicht aus dem Schwärmen für das Adria-Land heraus. Sie machte eine Tour durch die Orte Trogir, Split, Hvar und teile auf Instagram ihre Abenteuer mit ihren Fans. Unter anderem berichtete sie enthusiastisch vorn ihren Boot-Ausflügen.

Vor allem begeistert und erstaunt war sie von der Insel Hvar. Zu ihrem Instagram-Posting schrieb sie dazu: “Ich könnte auf dieser Insel leben”. Auch in die größte Stadt Dalmatiens, Split, schein sie sich sofort zu verlieben: „Ich wusste nicht, was mich hier erwarten würde, bis ich her kam. Ich muss zugeben, dass meine Erwartungen mehr als nur erfüllt wurden.” “Es ist alles was ich mir erwünscht hab”, fügte das begeisterte Model hinzu.

Gibelli ist auch als Model aktiv und erhielt nach ihrem Auftritt bei in ‘Love is Blind’ zahlreiche lukrative Verträge mit Sponsoren. So arbeitete sie beispielsweise mit Fenty zusammen, einer Mode-Marke welche von Superstar Rihanna ins Leben gerufen wurde. Inzwischen hat sie 1,7 Millionen Follower auf Instagram, die jetzt alle die Schönheiten der dalmatinischen Küste bestaunen dürfen.