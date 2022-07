Gefahr in der Adria: Neue Fischart in Kroatien entdeckt

In der Adria taucht aufgrund von Temperaturänderungen jede Woche eine neue Fischart auf. Vor einigen Monaten tauchte nahe der Insel Kosara bei Pasman ein giftiger Fisch auf, der Hasenkopf-Kugelfisch (Lagocephalus sceleratus).

Es handelt sich um einen extrem giftigen und tödlichen Fisch, der starkes Gift, Tetrodotoxin, enthält.

Sein Verzehr ist in EU-Ländern verboten, aber in Japan nicht. Es ist eine gastronomische Delikatesse, die als „Fugu“ bekannt ist. Allerdings wird er aufgrund seines tödlichen Giftes nach speziellen Verfahren zubereitet.

Es wird angenommen, dass dieses thermostabile Gift mehrere hundert Mal stärker ist als Cyanid.

FOTO: iStock/ Sakis Lazarides

Jakov Dulcic, Leiter des Labors für Ichthyologie und Küstenfischerei am Institut für Ozeanographie und Fischerei in Split, erklärt, dass der Fisch im Indischen Ozean, im westlichen Pazifik und im Roten Meer verbreitet ist. In die Adria gelangte er vom Roten Meer über den Suezkanal.

Er fügte hinzu, dass dieser Fisch schon 2012 bei Dubrovnik gesichtet wurde. Dann wurde es entlang der albanischen, montenegrinischen und kroatischen Küste gefunden.

Das Institut warnt die Bürger, den direkten Kontakt nach Möglichkeit zu vermeiden und, falls dies nicht möglich ist, vorsichtig mit dem Fisch umzugehen. Zusätzlich zum Gift hat diese Fischart einen starken Kiefer mit scharfen Zähnen und kann somit schwere Verletzungen verursachen.