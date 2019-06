Neue Hits von Voice Mania-Gewinnern in Wien präsentiert

Am Donnerstagabend hatten im Club Ex Yu in Wien, die Gewinner von Voice Mania die einzigartige Möglichkeit, ihre neuen Lieder exklusiv vorzustellen.



Mirsad Mustafoski, der Gewinner des erfolgreichen Wiener Gesangswettbewerbs, begeisterte das Publikum mit seinem neuen Pop-Song. Jasmin Rajković, bekannt als Jasmin Haos, der den dritten Platz belegte, sorgte mit seinem Song aus dem Genre der Voklsmusik für Gänsehaut.

Die Präsentation der neuen Lieder erfolgte in der Organisation von Jakov Ugljar und Boban Bugilović. Die Veranstaltung wurde von zahlreichen Sponsoren unterstützt.

Tanja Paucanović, Mitglied der Jury zeigte sich ausgesprochen begeistert über die neuen Songs, die ihrzufolge perfekt zu den beiden Sängern passen würden. Videospots für die neuen Hits wurden auch angekündigt.