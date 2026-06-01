Neue Pflicht auf Serbiens Autobahnen: Ab 1. Juli drohen empfindliche Strafen

Serbien zieht die Schrauben an: Eine neue Pflicht auf Autobahnen bringt Änderungen – und Konsequenzen bei Verstößen.

Die serbische Autobahngesellschaft Putevi Srbije hat eine klare Ansage gemacht: Ab dem 1. Juli 2026 sind LKW-Fahrer auf serbischen Autobahnen verpflichtet, ein TAG-Gerät zur elektronischen Mautabrechnung zu verwenden. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Das TAG-System selbst ist keine Neuheit – es ist seit Jahren im Einsatz –, doch die Behörden verschärfen nun die Durchsetzung und konkretisieren die Sanktionen.

Für Fahrer von Personenkraftwagen ändert sich vorerst nichts: Die Nutzung des TAG bleibt freiwillig, wird von Putevi Srbije jedoch ausdrücklich empfohlen – insbesondere für alle, die regelmäßig stark frequentierte Strecken wie Belgrad–Novi Sad oder Belgrad–Niš befahren oder Grenzübergänge zu Nachbarstaaten passieren.

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TAG-Gerät erklärt

Das TAG-Gerät – die Abkürzung steht für Transponder – ist ein kompaktes elektronisches Bauteil, das an der Innenseite der Windschutzscheibe befestigt wird. Beim Passieren einer Mautstelle kommuniziert es automatisch mit dem System und bucht den fälligen Betrag von einem vorab aufgeladenen Konto ab. Anhalten, Bargeld oder Wartezeiten entfallen damit vollständig.

Hinzu kommen weitere Vorteile: Putevi Srbije gewährt TAG-Nutzern einen Rabatt auf die Mautgebühren, sämtliche Transaktionen und gefahrenen Streckenabschnitte sind digital einsehbar, und die Abrechnung läuft vollständig bargeldlos.

Erwerb & Aufladung

Erwerben lässt sich das Gerät an Mautstellen, in Geschäftsstellen von Putevi Srbije sowie an ausgewählten Tankstellen. Bei der Aktivierung wird ein Benutzerkonto angelegt und eine Ersteinzahlung geleistet, die sich je nach Nutzungsintensität verbraucht. Nachgeladen werden kann das Guthaben online, an Geldautomaten oder direkt an den Mautstellen.

Serbien folgt damit einem Trend, der sich quer durch Europa zieht: Die Digitalisierung der Mautabrechnung schreitet voran, und eine schrittweise Ausweitung der Pflicht auf alle Fahrzeugkategorien gilt in den kommenden Jahren als wahrscheinlich.