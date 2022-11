Neue Sensation: Teddybär für Singles (FOTO)

Der große Teddybär ist 170 Zentimeter groß, wiegt nur drei Kilo und kostet rund 155 Euro und ersetzt zu verschiedenen Zeiten die physische Anwesenheit einer Person, insbesondere in langen, einsamen Nächten.

Loving bear Puffy ist ein Bär in Form und Größe eines männlichen Menschenkörpers – aber mit dem Kopf eines Teddybären. Es ist ein sehr persönliches Produkt, das von einer gewöhnlichen Frau erfunden wurde, die Angst vor dem Alleinsein hat, erklärte das Unternehmen, das es herstellt. Der Teddy wird von einem bulgarischen Unternehmen hergestellt, das von Model und Designerin Ina Marholeva und Tonia Berdankova gegründet wurde.

„Wir Frauen sind aus verschiedenen Gründen oft allein. Manchmal ist es eine persönliche Entscheidung, Pech oder Schicksal. Wir alle brauchen aber die Anwesenheit von jemandem oder eine Umarmung, besonders nachts vor dem Einschlafen oder auf der Couch vor dem Fernseher. Aus diesem Grund wurde Puffy in menschlicher Form und Größe hergestellt, um den Mangel an physischer Präsenz so weit wie möglich zu ersetzen“, so das Unternehmen.

Die Hersteller wiesen sogar darauf hin, dass ein Bär in Menschengröße einige Vorteile gegenüber der Gesellschaft eines Menschen bietet. Puffy bietet emotionale Unterstützung, Komfort und Ruhe, eine gesunde Umarmung und ein individuelles Image und Design. Es kann auch an die individuelle Körperform jeder Person angepasst werden.

Er schnarcht nicht, meckert nicht und wird nicht wütend, heißt es.

Das Unternehmen weist auch darauf hin, dass das Spielzeug „nackt“ geliefert wird, sodass Sie auswählen können, was Sie anziehen möchten. Auch Menschen, die nicht Single sind, können sich an diesem Geschenk erfreuen. Sogar für Familien ist der Riesenteddy geeignet.