Neue Studie: So gefährlich ist die Corona-Impfung für Schwangere wirklich

Eine Studie zeigt jetzt wie sich die Corona-Impfung für werdende Mütter und das Baby auswirkt.

Besonders schwangere Frauen sind durch einen schweren Corona-Verlauf gefährdet. Deswegen sollten sie sich impfen lassen. Sie schützen sich selbst und das Baby durch die sogenannten “mütterlichen Antikörper”. Das hat jetzt auch eine Studie am Massachusetts General Hospital im US-Bostion ergeben.

Chef-Wissenschaftlerin Lydia Shook und ihre Kollegen haben an 77 Frauen erforscht. Die Frauen waren in der 20. bis 32. Schwangerschaftswoche mit einer mRNA-Impfung immunisiert. Zu der Forschung kamen zwölf weitere Schwangere, die ungeimpft und an Corona erkrankt sind. Die Frauen waren im Alter von 34 und 35.

Ungeimpfte Frauen hatten eine schwere Corona-Erkrankung überstanden.Untersucht wurden die Antikörper gegen das Spike-Protein (Bindungsregion) von Corona zum Zeitpunkt der Entbindung (Mütter und Nabelschnurblut), dann nach zwei und sechs Monaten bei den Kindern.

“Geimpfte Mütter hatten zum Zeitpunkt der Entbindung signifikant höhere Konzentrationen an Antikörpern im Blut (…) als Mütter nach Infektion (…)”, so die Autoren in der Online-Publikation im Journal der American Medical Association. Für Babys, die ja noch nicht geimpft werden können, sind “mütterliche” Antikörper in den ersten Lebensmonaten wesentlich.

Impfung sorgt auch bei Babys für Antikörpern

“Die Impfung resultierte bei den Babys in einer signifikant längeren Antikörperantwort als nach Infektion (der Schwangeren; Anm.).” Ein halbes Jahr nach der Entbindung hatten noch 57 Prozent der Kinder weitere Antikörper im Blut. Ein zwei Monate altes Baby war durch die Impfung der Mutter während der Schwangerschaft zu 98 Prozent der erforschten 49 Kinder Antikörper-positiv gewesen.

“Obwohl es noch unbekannt ist, wie hoch die Konzentration von Antikörpern bei Babys sein muss, um einen Schutz gegen Covid-19 zu bieten, sollten diese Ergebnisse Schwangere nur noch mehr von der Impfung gegen SARS-CoV-2 überzeugen”, sagten die Forscher zum Schluss.

