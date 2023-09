Neuer Bonus-Knaller: So viel bekommt ihr jeden Monat

Knalleffekt in Österreich! Ab sofort dürfen sich die Bürger über eine neue Bonuszahlung freuen – die Auszahlung des „Kinderzuschusses“ beginnt.

In den letzten Monaten hat Österreich mit mehreren Krisen zu kämpfen gehabt, darunter die Corona-Krise, die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, die Energiekrise und die weltweit steigende Inflation. Die Regierung hat bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Bürger zu unterstützen, wie die Anpassung von Sozial- und Familienleistungen und die Beseitigung der kalten Progression. Dennoch sind besonders armutsgefährdete Familien und Alleinerziehende von der hohen Teuerung betroffen.

500 Mullionen Euro Maßnahmenpaket

Als Reaktion darauf wurde ein Maßnahmenpaket von rund 500 Millionen Euro beschlossen, um gezielt Unterstützung für diejenigen bereitzustellen, die am stärksten von wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffen sind. Damit soll den Herausforderungen begegnet und den betroffenen Familien geholfen werden.

Die Auszahlung des 60 Euro Kinderzuschusses für Juli 2023 hat begonnen. Ab dem 28. September 2023 werden die Zahlungen unter dem Betreff „Antiteuerung Kinderzuschuss“ von der Buchhaltungsagentur des Bundes angewiesen.

Die Bundesauszahlungen erfolgen nun monatlich im Voraus für den vorangegangenen Monat, da der Anspruch jedes Mal erneut überprüft wird. Die Auszahlung des Antiteuerung-Kinderzuschusses für Sozialhilfeempfänger und ihre Kinder wird von den Bundesländern durchgeführt.

Die erste Auszahlung des Bundes in Höhe von 14 Millionen Euro profitiert 232.365 Kindern in ganz Österreich. Diese Zahlung wird automatisch bis Ende 2024 an alle Familien mit Kindern geleistet, die Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Ausgleichszulage beziehen. Jedes Kind erhält monatlich 60 Euro, ohne dass ein Antrag gestellt werden muss.

Automatische Auszahlung

Auch Alleinerziehende mit Kindern erhalten bis Ende 2024 automatisch und ohne Antrag monatlich 60 Euro pro Kind, vorausgesetzt, ihr monatliches Bruttoeinkommen liegt unter 2.000 Euro.

Bis Ende 2023 erhalten alle Sozialhilfeempfänger zusätzlich 60 Euro pro Monat. Der Kinderzuschuss von 60 Euro pro Monat für Kinder von Sozialhilfeempfängern wird bis Ende 2024 fortgesetzt. Die Auszahlung erfolgt durch die Bundesländer.

Alleinerziehende, die im Laufe des Jahres Anspruch auf den Alleinerzieher-Absetzbetrag erwerben, erhalten die Auszahlung ab März 2024. Dies kann jedoch erst erfolgen, nachdem der Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2023 rechtskräftig ist, frühestens im 2. Quartal 2024.

Die Auszahlung erfolgt rückwirkend für alle Monate, in denen die Voraussetzungen erfüllt sind, automatisch und ohne Antrag.