Neuer Frauenmord: Mann ersticht Freundin mit Küchenmesser

Ein weiterer Femizid erschüttert Österreich und unterstreicht die alarmierende Statistik: Alle 12 Tage wird eine Frau im Land ermordet. Im Zentrum des jüngsten Dramas steht ein Paar aus der Altenmarkt bei Fürstenfeld (Steiermark). Die Kaffeehaus-Chefin wurde am Sonntag tot in ihrer Wohnung aufgefunden, ihr Lebensgefährte wurde wenig später in einer nahegelegenen Garage tot aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Graz hat eine Obduktion angeordnet.

Am Sonntagmittag geriet das Liebespaar in eine heftige Auseinandersetzung. Die Situation eskalierte derart, dass der 42-Jährige ein Küchenmesser ergriff und mehrmals auf seine Partnerin einstach. Die 55-Jährige erlag noch am Tatort ihren Verletzungen.

Nach der brutalen Tat verließ der Täter hastig die Wohnung und flüchtete mit seinem Fahrrad zu einer nahegelegenen Garage, die er angemietet hatte. Der passionierte Biker lagerte dort diverse Gegenstände, darunter auch eine registrierte Schusswaffe. Mit dieser Waffe setzte er seinem Leben ein Ende.

Obduktion

Um die genauen Umstände des tragischen Vorfalls zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Graz eine Obduktion der beiden Leichen angeordnet. Ein Ergebnis wird noch heute erwartet. Über das Motiv des Täters kann bislang nur spekuliert werden.

Hilfe suchen!

Frauen, die Gewalt erleben, finden Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline (0800-222-555, www.frauenhelpline.at) und beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (www.aoef.at). Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie bietet ebenfalls Unterstützung an (www.interventionsstelle-wien.at). Zudem steht der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien (01-71719) und der Frauenhaus-Notruf (057722) zur Verfügung. Die Österreichischen Gewaltschutzzentren sind unter der Nummer 0800/700-217 erreichbar. Bei Notfällen sollte umgehend die Polizei (133) verständigt werden.