Neuer Hype: Angel Hair Chocolate ist teurer als Dubai-Schokolade

Angel Hair Chocolate erobert TikTok mit ihrer pinken Farbe und einer ungewöhnlichen Füllung. Der Preis sorgt für Diskussionen, doch der Hype bleibt ungebrochen.

Kaum ist der Hype um die exklusive Schokolade aus Dubai abgeklungen, zieht bereits ein neues, außergewöhnliches Naschwerk die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien auf sich. Die Angel Hair Chocolate sorgt auf TikTok für gemischte Reaktionen – nicht zuletzt wegen ihres extravaganten Preises und der ungewöhnlichen Füllung.

Diese Schokolade, die an das luxuriöse Pendant aus Dubai erinnert, fällt besonders durch ihre auffällige pinke Farbe auf. Doch das wahre Highlight steckt im Inneren: eine Füllung aus Pistazien und Pismaniye – einer türkischen Zuckerwatte, die an feine Haarsträhnen erinnert. Ein Biss genügt, und die Zuckerwatte schmilzt zart auf der Zunge.

Die Schokolade wird von der belgischen Firma Tucho hergestellt, die für ihre edlen Kreationen bekannt ist. In Österreich müssen Schokoladenliebhaber jedoch noch warten, denn die Angel Hair Chocolate ist derzeit nicht erhältlich. Selbst wenn sie verfügbar wäre, hat sie ihren Preis: Eine 185-Gramm-Tafel kostet 19 Euro. Zusätzlich fallen 3 Euro für eine temperaturoptimierte Verpackung, 6 Euro Versandkosten und 3 Euro Mehrwertsteuer an – insgesamt also 31 Euro.

TikTok-Reaktionen

Auf TikTok ist die Angel Hair Chocolate allgegenwärtig. Nutzer teilen regelmäßig Videos, in denen sie die Schokolade auspacken und die filigrane Zuckerwatte präsentieren. Die Reaktionen reichen von euphorischen Kommentaren wie „Das muss ich haben!“ bis hin zu humorvollen Vergleichen, in denen die Füllung als „abgeschnittene Haare meiner Barbiepuppe“ beschrieben wird.

Ob dieser stolze Preis für eine Tafel der pinken Zuckerwatte-Schokolade gerechtfertigt ist, muss jeder selbst entscheiden. Fest steht jedoch: Die Angel Hair Chocolate tritt würdig in die Fußstapfen des Dubai-Schokoladen-Hypes. Das Internet liebt außergewöhnliche Food-Trends, und diese edle Kreation sorgt für Gesprächsstoff. Wer sich das luxuriöse Geschmackserlebnis gönnen möchte, sollte schnell sein – die Schokolade war bei einer ersten Überprüfung bereits ausverkauft.