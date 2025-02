Kryptowährungen in der Praxis: Wie wichtig sind sie mittlerweile?

Kryptowährungen sind mehr als nur eine Kapitalanlage und werden zunehmend als Zahlungsmittel genutzt. Trotz hoher Volatilität und regulatorischer Hürden wächst ihre Akzeptanz, etwa in der Glücksspielbranche oder durch Krypto-Kreditkarten.

Wer zu Beginn der Bitcoin-Ära investierte, konnte sich ein Millionenvermögen sichern. Mittlerweile sind die Einstiegspreise für Kryptowährungen hoch und es gibt hunderte verschiedene Währungen, in die Menschen investieren können. Aber ist die Kapitalanlage der einzige Nutzen von Kryptowährungen und worauf kommt es dabei an? Wo kommen Kryptos noch zum Einsatz und wie bedeutend sind sie eigentlich für die Menschen? Wir klären auf.

Kryptowährungen kommen in der Glücksspielbranche groß raus

Eine der Branchen, die besonders früh auf Kryptowährungen gesetzt hat, ist die Glücksspielbranche. Ob im Bitcoin Casino oder bei diversen Sportwettenanbieter – Nutzer haben die Möglichkeit, mit Ethereum, Bitcoin und Co. zu bezahlen. Besonderer Vorzug sind die schnelleren Transaktionen und niedrigen Gebühren. Klassische Zahlungswege wie Banküberweisung oder Kreditkarten sind mit Gebühren verbunden, während die Kryptowährung auf Peer-to-Peer-Transfers setzt. Zusätzlich profitieren Spieler von Anonymität, denn sie müssen keine Zahlungsdaten hinterlegen.

Mit Krypto-Kreditkarten wird die Währung nutzbar

Einer der größten Kritikpunkte an Kryptowährungen war lange Zeit die begrenzte Alltagstauglichkeit. Investoren spekulierten mit steigenden Kursen, aber niemand wusste so recht, was er mit den zahlreichen verfügbaren Währungen wirklich anfangen sollte. Hier kommt die Krypto-Kreditkarte ins Spiel. Anbieter wie Binance und Co. machen es möglich, Kryptowährungen direkt im Handel zu nutzen.

Das Prinzip ist ebenso simpel wie genial. Nutzer hinterlegen ihre Coins auf der Plattform und bei einer Zahlung wird der entsprechende Betrag in Fiat-Währung umgerechnet. Bezahlt werden kann dann bei der Tanke, beim Online-Shopping, im Café oder im Supermarkt – einfach überall dort, wo Kreditkarten akzeptiert werden.

Eine Einschränkung gibt es. Manche Kartenanbieter erwarten im Vorfeld eine Umwandlung der Coins in Fiat-Währung. Unter diesem Umstand werden spontane Käufer schwieriger. Auch sind die Transaktionen nicht immer kostenlos und bedingt durch die Volatilität können die Wertigkeiten von Einkäufen schwanken.

Kapitalanlagen in Kryptowährungen sind hoch volatil

Weiterhin gehören Bitcoin und Co. zu den beliebten Kapitalanlagen, wer hier investiert braucht aber gute Nerven. Die Kurse können sich in kürzester Zeit drastisch verändern – in beide Richtungen. Zuletzt zeigte sich Anfang 2025 ein Bitcoin-Hoch durch die Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump.

Investoren, die 2017 in Bitcoin investiert hatten, mussten in den Folgejahren enorme Schwankungen aushalten. Auch 2022 und 2023 gab es massive Kursverluste, die nach den Höhenflügen der Jahre davor bedrohlich wirkten. Genau die Volatilität macht Kryptowährungen für Trader aber auch so attraktiv. Es ist die Möglichkeit, kurzfristige Gewinne zu erzielen, mit der Spekulanten angelockt werden. Fakt ist und bleibt aber, dass ein einziger Tweet von einer bedeutenden Persönlichkeit oder auch eine Gesetzesänderung innerhalb weniger Stunden den Coinwert beeinflussen kann.

Kryptos als potenzielles Zahlungsmittel weiterhin relevant

Trotz regulatorischer Hürden und Kursschwankungen ist die Nachfrage nach Kryptowährungen weiterhin hoch. Auch die Idee, die dezentrale Währung als Zahlungsmittel zu verwenden, ist immer noch präsent. Es gibt bereits Online-Shops und Unternehmen, die genau darauf setzen. Länder wie El Salvador haben den Bitcoin sogar zum offiziellen Zahlungsmittel gemacht.

Ob sie langfristig als Alternative zu klassischen Währungen im Zahlungswesen bestehen, ist von der Akzeptanz abhängig. Viele Menschen bringen Kryptowährungen noch immer mit Kriminalität in Verbindung. Tatsächlich sind die dezentralen Währungen auf illegalen Schwarzmärkten weit verbreitet, aber eben nicht nur dort.