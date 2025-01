Trumps Amtseinführung löst Bitcoin Rekordhoch aus

Am Tag von Donald Trumps Amtseinführung erreichte Bitcoin mit über 109.000 US-Dollar einen neuen Rekordwert. Der Kursanstieg von fast 60 Prozent seit Trumps Wahlsieg wird auf seine Pläne zur Lockerung von Kryptowährungsregulierungen zurückgeführt.

Am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident hat die Kryptowährung Bitcoin ein neues Rekordhoch erreicht. Auf der Handelsplattform Bitstamp stieg der Bitcoin-Kurs am Montagmorgen auf 109.356 US-Dollar, was einem Gegenwert von 106.191 Euro entspricht. Damit übertraf der Bitcoin seinen bisherigen Höchststand aus Mitte Dezember deutlich.

Kursanstieg seit Trumps Wahlsieg

Seit der Präsidentschaftswahl im November hat der Bitcoin-Wert einen bemerkenswerten Anstieg von fast 60 Prozent verzeichnet. Trumps Ankündigungen, die Regulierungen für Kryptowährungen zu lockern, scheinen bei den Anlegern für Optimismus gesorgt zu haben, was sich positiv auf den Bitcoin-Kurs auswirkte.

Lesen Sie auch: Rekordhoch: Bitcoin sprengt die magische 100.000-Dollar-Marke Dieser Anstieg lässt sich auf politische Entwicklungen in den USA als auch auf strategische Schritte führender Unternehmen zurückführen.

Rekordhoch: Bitcoin kratzt an der 100.000-Dollar-Marke Der Bitcoin hat seine Rekordrallye verstärkt und nähert sich der 100.000-Dollar-Marke. Analysten sehen Chancen und Risiken.

Bitcoin-Köder am Gehsteig: Polizei sucht diesen Betrüger (FOTOS) Die Wiener Polizei sucht nach einem Mann, der gefälschte Bitcoin-Urkunden als Köder ausgelegt hat.

Positive Signale der US-Regierung

Ein weiterer Faktor, der den Bitcoin-Kurs ankurbelte, war Trumps Unterstützung für die Schaffung einer nationalen Bitcoin-Reserve in den USA. Diese pro-kryptowährungsfreundlichen Signale aus der neuen Regierung sorgten für zusätzliche Impulse. Der jüngste Kursanstieg von rund 8 Prozent führte dazu, dass Bitcoin zuletzt bei 108.794 Dollar notierte.