Putins möglicher Sieg im Ukraine-Konflikt sorgt für Aufruhr. Geheimdienstinformationen heizen die Spannung an, während die Welt gespannt auf Moskau blickt.

Am 24. Februar könnte ein bedeutender Tag in der geopolitischen Landschaft werden. Wladimir Putin plant angeblich, einen Sieg im Konflikt mit der Ukraine und der NATO zu verkünden. Diese Information, die vom ukrainischen Geheimdienst auf Telegram verbreitet wurde, sorgt für Aufsehen.

Gerüchteküche

Die politische Dynamik in der Region ist angespannt, und viele Beobachter verfolgen die Entwicklungen mit Sorge. Christoph Wanner, ein Journalist vor Ort in Kiew, beschreibt die aktuelle Stimmung: „Momentan brodelt die Gerüchteküche“. Die Aussage spiegelt die Unsicherheit wider, die in der ukrainischen Hauptstadt herrscht, während die Welt auf mögliche Ankündigungen aus Moskau blickt.

Lesen Sie auch: Selenskyj zu Treffen mit Putin bereit Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigt Bereitschaft zu Verhandlungen mit Putin, während Trumps Telefonat mit Putin Bedenken auslöste.

Putins Psychotricks: Merkel packt aus (VIDEO) Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel enthüllt die Wahrheit hinter dem berühmten Treffen mit Präsident Putin und seinem Labrador.

Geheimdienst-Chef warnt vor Krieg mit Russland: Putin bereitet sich vor Der Chef des deutschen BND warnt vor einer steigenden Bedrohung durch Russlands hybride Kriegsführung und Aufrüstung.