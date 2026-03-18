Neuer IKEA‑Standort in Österreich: Hunderte Jobs und große Verkaufsfläche!

Nach Jahren des Widerstands und gescheiterten Plänen kommt Ikea nun doch nach Vorarlberg – mit einem klaren Bekenntnis zum Bestand.

Ikea plant für Herbst 2027 die Eröffnung eines neuen Einrichtungshauses in Dornbirn (Vorarlberg). Unter dem Konzept „Ikea Small Store“ sollen am neuen Standort rund 170 Arbeitsplätze entstehen, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 65 Millionen Euro.

Vorarlberg gehöre für Ikea Österreich „zu den Regionen mit besonders großem Wachstumspotenzial“, hieß es bei einem Medientermin. Das Einrichtungshaus, das neunte seiner Art in Österreich, entsteht unmittelbar neben dem Messepark und wird auf 16.000 Quadratmetern drei Verkaufsebenen umfassen. Zwei weitere Geschoße sind für Logistik und Verwaltung vorgesehen.

Bis zur Eröffnung bleiben sowohl das vor fünf Jahren in Betrieb genommene Planungsstudio im Messepark als auch die bestehenden Abholservices aufrecht.

Nachhaltiger Umbau

Das frühere Kika-Gebäude wurde vom Grazer Immobilienentwickler Supernova erworben und wird derzeit für den neuen Zweck adaptiert. „Mit dem neuen Standort in Dornbirn möchten wir nun das komplette Ikea Einkaufserlebnis in die Region bringen – mit Inspiration, Planungsservices, Gastronomie und vielen Produkten, die direkt mitgenommen werden können“, sagte Alexandra Dürr, Area Manager und Head of Retail Operations bei Ikea Österreich.

Durch die Umnutzung des Bestandsobjekts „muss keine zusätzliche Fläche versiegelt werden“, wurde betont. Die bauliche Grundstruktur des Gebäudes bleibe dabei weitgehend erhalten.

Zeitplan & Genehmigungen

Die Einreichung der erforderlichen Bau- und Gewerbegenehmigungen ist für April oder Mai geplant. Erste vorbereitende Arbeiten sollen im Sommer anlaufen, der eigentliche Baubeginn ist – vorbehaltlich der Genehmigungen – für September oder Oktober dieses Jahres vorgesehen. Die Personalsuche soll voraussichtlich ab Frühjahr 2027 starten.

In Österreich betreibt Ikea derzeit acht Einrichtungshäuser und sieben Planungsstudios und beschäftigt insgesamt rund 3.250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Frage einer Ikea-Ansiedlung in Vorarlberg hatte in der Vergangenheit wiederholt für Diskussionen gesorgt. Ein ursprünglich vorgesehener Standort in der Nachbargemeinde Lustenau stieß wegen des erwarteten Mehrverkehrs auf erheblichen Widerstand in Teilen der Bevölkerung. Ikea zog das Projekt 2018 zurück, eine bereits angekündigte Volksabstimmung wurde daraufhin nicht mehr abgehalten.