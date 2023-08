Der kroatische Spirituosenhersteller Badel 1862 launcht sein Premium Kräuterlikör Antique in Österreich – mit einer Listung in allen Billa Plus

Ein neues Alphatier hat den Wald der Kräuterliköre betreten: Der kroatische Spirituosenhersteller Badel 1862 launcht seinen Premium Kräuterlikör Antique in Österreich – mit einer Listung in allen Billa Plus Filialen. Der Likör ist mit seiner vollmundigen, mediterranen Rezeptur aus dem 19. Jahrhundert nicht nur der älteste Kräuterlikör Kroatiens, sondern auch einer der am schnellsten wachsenden Marken im gleichnamigen Segment. Erst Anfang des Jahres hat das Adria-Unternehmen die Präsenz seiner Kultmarken Pelinkovac Gorki Kräuterlikör, Badel Stara Šljivovica Schnaps, Prima Brand Spirituose und Kruskovac Likör mit mehr Listungen im österreichischen LEH ausgebaut.

(FOTO: zVg.)

Zuhause die Getränke aus dem Kroatien-Urlaub genießen – das war in den letzten zwei Jahren das Kredo von immer mehr ÖsterreicherInnen. Nicht verwunderlich, dass der kroatische Spirituosenhersteller Badel 1862 seinen Umsatz am österreichischen Markt in den letzten Jahren verdoppeln konnte. “Wir wollen ganz klar expandieren und den kroatischen Urlaubsflair in noch mehr Regionen Österreichs bringen. Dass wir damit auf große Begeisterung stoßen und die Verkäufe unserer Marken stetig steigern, zeigt uns, dass wir am richtigen Weg sind”, erklärt Ivana Barišić, Export Direktorin bei Badel 1862. Ganz im Zeichen des Expansionskurses erhöhte das kroatische Unternehmen Anfang des Jahres zusammen mit ihrem neuen Distributor Amber Beverage Austria auch die Listungen der Kultmarken Pelinkovac, Šljivovica, Prima Brand und Kruškovac bei Penny, Spar, Interspar, Billa und Billa Plus. Dabei soll es aber nicht bleiben, denn seit kurzem gesellt sich ein weiteres Adria-Highlight in die Regale des österreichischen Einzelhandels: der Premium-Kräuterlikör Antique.

Bitter war noch nie besser

Hergestellt aus 40 mediterranen Kräutern ist Antique der älteste Kräuterlikör in Kroatien und hat dort schon so manchen weltberühmten Platzhirschen in verkauften Volumen überholt. Bereits im Jahr 1863 wurde Antique Erfinder, Franjo Pokorny, vom Kaiser Franz Joseph I. mit dem goldenen Verdienstkreuz für besondere Leistungen belohnt. Zu dieser Zeit galt Antique an den kaiserlich-königlichen Höfen von Wien und Paris als wirksames Zaubertrunk gegen Magenbeschwerden. Heute ist er weit mehr als das. Der Premium-Likör wurde für seinen würzigen Geschmack und seine Wermut-Noten bereits mit einigen Awards ausgezeichnet und auf der Bar Convent in Brooklyn von USA Today als einer der interessantesten Kräuterliköre der Welt angepriesen. „Die Kategorie der Kräuterliköre ist in Österreich sehr umkämpft und von großen Marken dominiert. Umso mehr freut es uns, dass Antique gleich so großen Anklang findet. Für uns ist es eine große Herausforderung, aber auch Chance, die wir gerne annehmen“, so Ivana Barisic. Nicht nur in der Kategorie der Kräuterliköre, sondern auch unter den insgesamt 30 Exportländern nimmt Österreich für Badel 1862 eine besondere Stelle ein: Die Alpenrepublik ist der zweitstärkste Importeur, nach Deutschland und noch vor den USA.