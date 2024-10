Neuer Zeuge im UCK-Prozess: Entführt, eingesperrt und misshandelt!

Am Kosovarischen Spezialgericht in Den Haag wird derzeit der Prozess gegen vier ehemalige Anführer der UCK, der Befreiungsarmee des Kosovo, fortgesetzt. Ihnen wird eine Reihe schwerer Kriegsverbrechen in den Jahren 1998 und 1999 vorgeworfen. Diese sollen sowohl im Kosovo als auch in Albanien begangen worden sein.

Anklage gegen prominente UCK-Führer

Der ehemalige Präsident des Kosovo Hashim Thaci steht zusammen mit Kadri Veselji, Rexhep Selimi und Jakup Krasniqi im Mittelpunkt der Anklage. Diese umfasst insgesamt zehn Punkte. Ihnen wird vorgeworfen, in über 40 geheimen UCK-Gefängnissen Verbrechen an Albanern, Serben und Roma begangen zu haben. Ein Zeuge konnte einen bestimmten UCK-Kommandanten identifizieren, der bei seiner Entführung anwesend war. Er sei „inhaftiert“ und „misshandelt“ worden und habe gesehen, dass auch andere Inhaftierte „misshandelt“ worden seien. Dieser Zeuge hatte zuvor bereits in getrennten Verfahren gegen Pjeter Shala ausgesagt. Dieser wurde im Juli wegen ähnlicher Verbrechen zu 18 Jahren Haft verurteilt.

Prozessverlauf und Anklageumfang

Der Prozess wird am 21. Oktober fortgesetzt. Bisher haben die Staatsanwälte seit Beginn des Verfahrens im April des Vorjahres 95 Zeugen vorgeladen. 50 weitere Zeugen sollen bis April 2025 gehört werden. Die Anklagepunkte umfassen unter anderem Verfolgung aus politischen und ethnischen Motiven, unrechtmäßige Inhaftierungen, grausame Behandlung und Mord. Gemäß der Anklage liegen die Verbrechen, die unter der Aufsicht der Angeklagten begangen wurden, in 42 illegalen Haftanstalten mit mindestens 102 Todesopfern von insgesamt 407 Gefangenen.

Neben den vier Hauptangeklagten nennt die Anklageschrift weitere hochrangige UCK-Offiziere, darunter Azem Sulja und Ljah Brahimaj, als Teil eines kriminellen Komplotts, das die Kontrolle über das gesamte Kosovo anstrebte. Alle Angeklagten plädieren auf nicht schuldig und befinden sich seit ihrer Festnahme im November 2020 in Untersuchungshaft in Den Haag.