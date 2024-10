Jetzt geht’s ums Geld: Simone Lugner schaltet Anwalt ein!

Seit dem Tod des österreichischen Bauunternehmer-Magnaten Richard Lugner im vergangenen Sommer sind die Spannungen im Lugner-Clan spürbar gestiegen. Besonders betroffen ist seine Witwe, Simone Lugner, die nun inmitten eines sich abzeichnenden Erbschaftsstreits steht, der sowohl ihre finanzielle Zukunft als auch ihre berufliche Laufbahn erheblich beeinflussen könnte.

Vor Kurzem verschärfte sich die Situation für Simone Lugner. Ihr Arbeitsverhältnis in der Lugner City wurde plötzlich gekündigt. Als Gründe nannten City-Manager Gerald Friede und die neue Leiterin Jacqueline Lugner „geänderte Umstände“ sowie eine „Neuausrichtung und Reorganisation des Unternehmens“. Simone Lugner, auch bekannt als „Bienchen“, bleibt formal bis zum 15. November angestellt, wurde jedoch bereits von ihren Aufgaben freigestellt und musste ihre Dienstgeräte zurückgeben.

Strategischer Schritt

In Vorbereitung auf den drohenden Rechtsstreit hat Simone Lugner den anerkannten Anwalt Florian Höllwarth engagiert. Dieser erfahrene Jurist, der sich durch seine Arbeit in großen Strafverfahren einen Namen gemacht hat, ist auch im Erbrecht versiert. Höllwarth plant, Simone Lugner im Kampf um ihren Anteil am Erbe von Richard Lugner zu unterstützen, und ist bereit, sich der Herausforderung gegen die anderen Erbberechtigten des Lugner-Clans, einschließlich Lugners früherer Ehefrauen Mausi und Jacky, zu stellen.

Angesichts der komplexen Erbauseinandersetzungen könnten langwierige Gerichtsverfahren erforderlich werden, um die Verteilung von Richard Lugners Vermögen zu klären. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, wie sich die familiären und finanziellen Beziehungen im Hause Lugner entwickeln. Der Ausgang dieser Auseinandersetzungen hat das Potenzial, die zukünftige Dynamik innerhalb des Clans grundlegend zu verändern.