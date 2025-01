Neumond: Diese 3 Sternzeichen beginnen am Mittwoch ein neues Kapitel

Am 29. Januar 2025, exakt um 13:37 Uhr, beginnt der erste Neumond des Jahres. Dieser besondere astrologische Moment fällt ins Zeichen des Wassermanns und markiert den Start eines neuen Mondzyklus. Der Neumond bietet eine hervorragende Gelegenheit, persönliche Ziele zu definieren, Vorsätze zu fassen und Pläne zu entwickeln. Mit seiner kraftvollen Neujahrsenergie verspricht er vor allem für drei Sternzeichen einen bedeutenden Neubeginn.

Schütze

Unter dem Einfluss des Wassermann-Neumonds erfahren Schützen eine neue Leichtigkeit und ein starkes Bedürfnis nach Veränderung. Diese Phase könnte den Anstoß für weitreichende Entscheidungen geben, wie etwa die berufliche Selbstständigkeit oder einen Umzug in eine neue Umgebung. Auch kleinere Veränderungen, wie ein neues Hobby oder ein spontaner Ausflug, tragen zu einem positiven Wandel bei und fördern die Abenteuerlust.

Widder

Dieser Neumond zeichnet den Widder durch die Chance aus, alte Gewohnheiten hinter sich zu lassen. Ob es um einen unbefriedigenden Job oder eine stockende Beziehung geht, die kosmische Energie unterstützt ihn dabei, mutig neue Wege zu beschreiten. Der Widder erhält den Impuls, alte Muster abzulegen und beherzt voranzuschreiten.

Lesen Sie auch: Diese 3 Sternzeichen haben die beste Wassermann-Saison!Die Wassermann-Saison bringt frischen Schwung und seltene Chancen für Stier, Zwillinge und Wassermann.

Diese 3 Sternzeichen haben die beste Wassermann-Saison!Die Wassermann-Saison bringt frischen Schwung und seltene Chancen für Stier, Zwillinge und Wassermann. Planetenparade bringt 3 Sternzeichen viel Glück!Am 21. Jänner bildet eine Planetenparade eine kosmische Linie, die nicht nur Astronomen, sondern auch Astrologen fasziniert.

Planetenparade bringt 3 Sternzeichen viel Glück!Am 21. Jänner bildet eine Planetenparade eine kosmische Linie, die nicht nur Astronomen, sondern auch Astrologen fasziniert. Diese Sternzeichen verlieben sich schwer!Während einige Sternzeichen für ihre herzliche und unkomplizierte Art bekannt sind, bleiben andere verschlossen und erfordern viel Geduld.

Zwillinge

Für Zwillinge, die sich oft von der Routine gefangen fühlen, bringt der Wassermann-Neumond frischen Wind und neue Energie in ihr Leben. Diese Energie ermöglicht es ihnen, sich mit Hingabe neuen Projekten und Erlebnissen zu widmen. Beruflich stehen große Chancen bevor, möglicherweise in Form einer Beförderung oder eines Wechsels in eine interessante Abteilung. Es ist die ideale Zeit, um Gewohnheiten zu ändern und mit neuer Kraft durchzustarten.