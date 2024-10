Nicht anfassen! Säure-Einbrüche in Wien häufen sich

Am Sonntagnachmittag wurden in der Wassergasse im Wiener Bezirk Landstraße mehrere Wohnungseinbrüche gemeldet. Die zuständigen Beamten entdeckten an den Tatorten eine ungewöhnliche Vorgehensweise der Einbrecher.

Die Polizei vermutet, dass die Täter eine Säure benutzten, um die Schlosszylinder der Wohnungszugänge zu verätzen. Ein spezialisiertes Gefahrstoffteam sicherte die Schlosszylinder, die nun vom Bundeskriminalamt einer umfassenden kriminaltechnischen Untersuchung unterzogen werden.

Appell an die Bevölkerung

Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren. Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger um erhöhte Wachsamkeit und empfiehlt, alle verdächtigen Aktivitäten umgehend zu melden. Die Behörden appellieren an die Bevölkerung im Umfeld, keine ungewöhnlichen Vorkommnisse zu ignorieren und die Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden zu unterstützen, um mögliche weitere Straftaten zu verhindern. Wenn Sie Ungewöhnliches sehen, rufen sie unverzüglich den Polizeinotruf 133.

Quelle: LPD Wien