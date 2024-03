In der Nacht auf vergangenen Samstag haben Beamte der Stadt Wien in einem Tanzlokal in Wien-Floridsdorf 13 nicht angemeldete Beschäftigte entdeckt.

Die Inspektion, die sich auf sieben verschiedene Gastronomiebetriebe und Nachtklubs erstreckte, war das Ergebnis einer konzertierten Aktion mehrerer Behörden. Die Polizei, die Finanzpolizei, das Arbeitsmarktservice (AMS) und die Magistratsabteilung 59 (MA 59 – Marktamt) schlossen sich zusammen, um diese umfassende Überprüfung durchzuführen.

Das Tanzlokal in Floridsdorf, das im Zentrum dieser Untersuchung stand, wurde mit einer Vielzahl von Anzeigen konfrontiert. Dreizehn Anzeigen nach dem allgemeinen Sozialversicherungsgesetz wurden erstattet, da die Mitarbeiter nicht offiziell angemeldet waren. Fünf weitere Anzeigen gegen das Arbeitslosenversicherungsgesetz kamen hinzu, ebenso wie zwei Anzeigen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz. Zwei Personen wurden im Rahmen des Fremdenrechts festgenommen.

Darüber hinaus führte die unbefugte Gewerbeausübung zu einer weiteren Anzeige. Und auch das Marktamt ließ nicht lange auf sich warten und erstattete fünf Anzeigen.

Es ist bemerkenswert, dass trotz der umfangreichen Kontrollen keine Rotlichtlokale ins Visier der Behörden gerieten. Ein Sprecher der Stadt bestätigte, dass diese nicht Teil der Überprüfung waren.