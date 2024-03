Dreifach-Femizid im Bordell: Anwalt des Täters packt aus

In der Brigittenau sitzt der 27-jährige Hauptverdächtige eines brutalen Dreifachmords in Untersuchungshaft, KOSMO berichtet. Der junge Mann, der ursprünglich aus Afghanistan stammt, wird beschuldigt, in einem Bordell drei Frauen getötet zu haben. Trotz anfänglicher Weigerung, sich anwaltlich vertreten zu lassen, wird er nun von dem Wiener Rechtsanwalt Philipp Springer verteidigt.

Springer, ein erfahrener Jurist der renommierten Wiener Kanzlei Lessiak & Partner, hat seinen Mandanten bisher noch nicht persönlich treffen können. Bei einem ersten Versuch vergangene Woche weigerte sich der 27-Jährige, seine Zelle zu verlassen. Trotz dieser Schwierigkeiten hat Springer bereits eine klare Einschätzung seines Mandanten: „Er ist ein kranker Mensch, der in einer Wahnwelt lebt, in der es Zauberei gibt“, so der Anwalt.

Psychiatrisches Gutachten

Dieses Bild wird auch durch das erste psychiatrische Gutachten gestützt, das am vergangenen Freitag erstellt wurde. Laut Springer hat die Staatsanwaltschaft unverzüglich ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben, um eine mögliche Zurechnungsunfähigkeit oder sonstige Schuldausschließungsgründe zu prüfen.

Vorher in Moschee?

Interessanterweise hat der Beschuldigte bei seiner polizeilichen Einvernahme angegeben, vor der verheerenden Messerattacke auf die drei Asiatinnen in einer Moschee gewesen zu sein und den Koran gelesen zu haben. Doch Springer interpretiert diese „muslimischen Motive“ eher als „Elemente seiner Wahnwelt“. Besonders gläubig sei sein Mandant seiner Einschätzung nach nicht. Stattdessen glaube er an „Hexen“ und sei davon überzeugt, dass das Messer durch „Magie und Zauberei“ geführt wurde.

Dieser Fall wirft zahlreiche Fragen auf und zeigt einmal mehr, wie wichtig eine umfassende psychiatrische Begutachtung in solchen Fällen ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt und welche Rolle die psychische Verfassung des Beschuldigten im weiteren Verlauf des Verfahrens spielen wird.