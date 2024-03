„Nicht ganz normal“: Frau benimmt sich wie ein Hund

Die 21-jährige Jena aus Austin, Texas, hat eine ungewöhnliche Leidenschaft: Sie liebt es, ein Hund zu sein. Trotz der kritischen Meinungen der Öffentlichkeit bleibt sie ihrer Leidenschaft treu und lässt sich von ihrem Freund Lorenzo öffentlich an der Leine führen.



Das Phänomen des „Hundespiels“ ist nicht jedem bekannt. Es handelt sich dabei um eine Form des Rollenspiels, bei dem Menschen die Rolle eines Hundes übernehmen. Für Jena ist das „Hundespiel“ mehr als nur ein Spiel – es ist ein integraler Bestandteil ihres Lebens und ihrer Beziehung zu ihrem Freund Lorenzo.

Jena begann bereits als Kind mit dem „Hundespiel“. „Ich bat meine Mutter, mit den Hunden und mir zu spielen, nur damit ich einer der Hunde sein konnte. Meine Eltern fragten mich immer, wann ich das hinter mir lassen würde, aber ich habe es nie getan“, erzählt Jena auf dem YouTube-Kanal „Love Don’t Judge“.

Ihr Freund Lorenzo unterstützt sie in ihrer ungewöhnlichen Leidenschaft. „Das Hundespiel ist sehr wichtig in meiner Beziehung. Es ist Teil meiner ‚Liebessprache‘, wie ich Liebe ausdrücke“, sagt Jena. Lorenzo fügt hinzu: „Wenn wir in der Öffentlichkeit sind, kann es manchmal ein bisschen unangenehm sein. Aber es gibt seltsamere Dinge. Ein Mädchen, das vorgibt, ein Hund zu sein, ist nicht das Seltsamste. Ich finde das nicht seltsam. Alle denken, sie sei verrückt – aber ich liebe das.“

Trotz der Unterstützung von Lorenzo, stößt Jena mit ihrem Lebensstil auf heftige Kritik. Nachdem sie öffentlich über ihr „Hundespiel“ gesprochen hatte, erntete sie negative Reaktionen von Social-Media-Nutzern, die behaupten, sie sei ’nicht ganz normal‘. Doch Jena und Lorenzo bleiben standhaft und lassen sich von den kritischen Meinungen nicht beeinflussen.

Jenas Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie Menschen trotz gesellschaftlicher Normen und Erwartungen ihren Leidenschaften nachgehen und dabei ihre Individualität ausdrücken. Es ist eine Geschichte, die sowohl fasziniert als auch zum Nachdenken anregt.