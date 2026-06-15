Niederlage für Milorad Dodik vor Europäischem Gerichtshof

Milorad Dodiks letzter juristischer Ausweg ist verbaut – Straßburg hat gesprochen, das Urteil gegen ihn steht nun endgültig fest.

Milorad Dodik ist mit dem Versuch gescheitert, sein Strafurteil auf internationalem Weg zu kippen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat seine Beschwerde abgewiesen, mit der er eine Verletzung grundlegender Menschenrechte im Zuge des Strafverfahrens vor dem Gericht von Bosnien und Herzegowina geltend gemacht hatte. Damit sind sämtliche internationalen Rechtsmittel, die der Verteidigung zur Verfügung standen, ausgeschöpft.

Dodik war rechtskräftig zu einem Jahr Haft sowie zu einem sechsjährigen Verbot verurteilt worden, das Amt des Präsidenten der Republika Srpska und alle weiteren öffentlichen und politischen Funktionen im Staat auszuüben. In der Folge war er zum Rücktritt vom Amt des Entitätspräsidenten gezwungen. Nach bosnischem Recht kann Dodik die Freiheitsstrafe jedoch durch Zahlung einer Geldstrafe für jeden Tag der Haft abwenden, anstatt die Strafe im Gefängnis zu verbüßen. Bereits zuvor hatte seine Verteidigung Berufung beim Verfassungsgericht von Bosnien und Herzegowina eingelegt – auch diese wurde als unbegründet zurückgewiesen.

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Straßburger Niederlage

Das Straßburger Gericht hatte schon im April dieses Jahres einen Antrag der Verteidigung auf Erlass einer einstweiligen Maßnahme abgelehnt, mit der eine sofortige Aussetzung der Entscheidungen der heimischen Gerichte erwirkt werden sollte. Mit der nun ergangenen Entscheidung ist die juristische Auseinandersetzung des SNSD-Vorsitzenden vor internationalen Institutionen endgültig beendet. Das Urteil des Gerichts von Bosnien und Herzegowina bleibt vollumfänglich in Kraft.

Den Ausgangspunkt des gesamten Verfahrens bildeten Ereignisse im Juli 2023 in Banja Luka. Dodik hatte damals ein Dekret zum Inkrafttreten von Gesetzen der Volksversammlung der Republika Srpska unterzeichnet – obwohl er wusste, dass der Hohe Repräsentant Christian Schmidt diese zuvor annulliert hatte. Die fraglichen Gesetze sahen vor, dass Entscheidungen des Verfassungsgerichts von Bosnien und Herzegowina sowie des Büros des Hohen Repräsentanten weder im Amtsblatt der Republika Srpska veröffentlicht noch auf dem Gebiet der Entität umgesetzt werden sollten.

Ursprung des Verfahrens

Da Schmidt die Missachtung von Entscheidungen des Hohen Repräsentanten zuvor durch Änderungen des bosnischen Strafgesetzbuchs unter Strafe gestellt hatte, erhob die Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina Anklage. Im selben Verfahren war auch Milos Lukic, der Direktor des Amtsblatts der Republika Srpska, angeklagt worden – er wurde jedoch freigesprochen.

Für die heimische Justiz bedeutet die Entscheidung aus Straßburg die endgültige internationale Bestätigung der Rechtmäßigkeit des gesamten Verfahrens.