Crew vergisst Bungee-Seil: Neue Details zu tragischem Unfall

Ein Sprung, ein fataler Fehler – und ein Leben endet. Jetzt stehen drei Personen wegen Totschlags vor Gericht.

Nach dem tödlichen Sturz der 21-jährigen Maria Eduarda Rodrigues de Freitas in Brasilien, die beim Rope-Jumping von einer Brücke in die Tiefe fiel, weil das Sicherheitsseil nicht an ihr befestigt worden war, wurden nun drei Mitglieder des verantwortlichen Teams wegen Totschlags angeklagt. Wie aus den Ermittlungen hervorgeht, war die Durchführung von Sprüngen an diesem Ort ausdrücklich untersagt.

Die Eisenbahnbrücke nahe São Paulo, die als Treffpunkt für Adrenalinsucher bekannt ist, wurde nie offiziell in Betrieb genommen. Dennoch bewarben und betrieben die Unternehmen „Entre Cordas“ und „Ih Voei“ dort Rope-Jumping-Aktivitäten – obwohl dies ausnahmslos verboten war.

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Fataler Fehler

Nach Angaben des brasilianischen Portals O Globo erklärte die zuständige Ermittlerin Andrea Dantas Levy: „Es handelte sich um ein Team ohne jegliche Genehmigung, das nicht einmal die Erlaubnis hatte, dort zu sein.“

Kurz vor dem Unglück hatte sich die junge Frau noch sorglos selbst gefilmt, in die Kamera gelächelt und Fotos der Crew-Mitglieder veröffentlicht. Aufnahmen zeigen, wie das Team sie in die sogenannte Superman-Pose brachte – bevor sie über die Brückenkante hinabgeworfen wurde.

ACHTUNG: Verstörende Bilder!

Was in diesem Moment niemand wusste: Ihr Klettergurt war nicht mit dem elastischen Seil verbunden. Das Team hatte schlicht vergessen, das Seil zu befestigen. Maria stürzte ungebremst in die Tiefe und prallte auf dem Boden auf. Jede Hilfe kam zu spät.

Strafrechtliche Konsequenzen

Drei der Beschuldigten müssen sich nun strafrechtlich verantworten – wegen Totschlags, begangen ohne Genehmigung und unter vollständiger Missachtung grundlegender Sicherheitsvorkehrungen.