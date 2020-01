6 Plätze, an denen du keine Selfies schießen solltest

Egal, wo man heutzutage unterwegs ist überall sieht man Personen, die sich für ein Selfie positionieren und in die Kamera grinsen. Während die meisten sehr genervt darauf reagieren, können wieder andere nicht ohne Selfies den Tag überstehen. Doch damit du dem Trend nicht komplett verfällst und in die größten Fettnäpfchen trittst, zeigen wir dir sechs Orte, an denen du das Selfie schießen lieber lassen solltest!

In der Wahlkabine

Passend zur bevorstehenden Nationalratswahl im Oktober überlegen die meisten Social-Media-Experten unter uns schon, welche Selfie-Pose am besten in der Wahlkabine zur Geltung kommt. Immerhin möchte man ja dokumentieren, dass man bei der Wahl war und politisch interessiert ist. Aber aufgepasst! Hier könntestdu ganz schnell das Gesetz brechen. Prinzipiell ist es nicht verboten Selfies in der Wahlkabine aufzunehmen, doch das Wahlgeheimnis muss weiterhin gewahrt bleiben – zumindest während der Wahl. Nach der Wahl kann du dein Selbstportrait ohne Bedenken veröffentlichen.

Im Auto

Ein hübsches Foto auf der Rückbank im Auto eines Freundes zu schießen ist gar kein Problem. Doch ein Selfie zu knipsen, während du selbst hinter dem Steuer sitzt und auch noch fährst? NEVER EVER. Die Gesundheit und auch das Wohlbefinden deiner Verkehrskollegen geht auf jeden Fall vor!

In einem Katastrophengebiet

Vielleicht wirkt es unglaublich cool sich vor einem halbverwüsteten Haus, welches von einem Hurrikane erwischt wurde, abzulichten. Oder vor einem angeschwemmten Boot im Garten aufgrund der letzten Flutwelle zu posieren. Dennoch ist es moralisch absolut verwerflich und bleibt ein Tabu! Dasselbe gilt auch für Gedenkstätten oder als bekanntestes Beispiel: ehemalige Konzentrationslager.

