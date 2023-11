Noch mehr Balkan-Klassiker bei SPAR

Wer kennt es nicht? Ein spezieller Geschmack oder ein ganz besonderer Geruch – und sofort kommen Gefühle oder Erinnerungen an den Urlaub oder die alte Heimat in den Kopf. SPAR hat bereits einige Balkan-Klassiker im Sortiment.

In Wien und anderen Ballungszentren Österreichs gibt es ein umfangreicheres Sortiment, das ständig weiterentwickelt wird.

Wie sieht das Angebot von Balkan-Produkten bei SPAR aus?



Alois Huber: Wir haben uns speziell in den Städten stark entwickelt und bieten ein umfassendes Sortiment von Ajvar, Limonaden, Burek bis hin zur Schokobanane an. Egal ob Eigenmarke, Markenartikel, Bio-Qualität oder Tiefkühlprodukt. Balkan-Artikel sind überall vertreten und vor allem im Bereich Molkereiprodukte wollen wir da auch noch erweitern.

SPAR-Geschäftsführer Alois Huber im Gespräch über die Entwicklung des Balkan-Sortiments (Foto: ©SPAR/David Schreiber)

Wie wird entschieden welche Artikel vom Balkan dann schlussendlich im Regal stehen?



SPAR Österreich schöpft umfangreiches Know-how aus den SPAR-Ländern am Balkan und umgekehrt. Ganz nach dem Motto „Über den Tellerrand blicken” haben engagierte Kaufleute und Mitarbeitende auf Arbeitsreisen in Kroatien und Serbien einige Artikel entdeckt, die Potenzial haben, das Balkan-Sortiment zu ergänzen. So entwickelt sich das SPAR-Sortiment laufend weiter.

Vielfalt und Diversität gilt ja nicht nur in Sachen Sortiment sondern auch für Ihre Mitarbeiter:innen. Bei SPAR sind Mitarbeiter:innen aus unterschiedlichsten Nationen beschäftigt. Warum ist Ihnen das Thema wichtig?



Gelebte Wertschätzung ist Teil der Unternehmenskultur bei SPAR und Grundlage für den Umgang innerhalb der SPAR-Familie und mit Kundinnen und Kunden. Das bessere Verstehen des anderen bereichert uns. In unserer privaten Berufsschule der SPAR-Akademie in Wien haben wir zum Beispiel „Kulturpflege” als eigenes Unterrichtsfach etabliert. Wir lernen voneinander und viele Ideen und Projekte wären nicht entstanden, wenn nicht unterschiedlichste Menschen ihre Kompetenzen zusammengebracht hätten.

Was ist eigentlich ihr Balkan-Lieblingsprodukt?



Ich mag sehr viele Produkte. Wenn ich mich aber für eines entscheiden muss, dann ist das Burek – in allen Varianten.