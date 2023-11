Nole bricht Rekorde: Djokovic gewinnt Match und bleibt Nummer 1!

In einer epischen Schlacht auf dem Tennisplatz hat sich der serbische Tennisstar Novak Djokovic gegen den aufstrebenden Dänen Holger Rune durchgesetzt. Dieser Sieg sichert Novak Djokovic zum achten Mal die Spitzenposition in der Jahresend-Weltrangliste – ein noch nie dagewesener Rekord. Ab dem 20. November wird er zudem seine 400. Woche als Nummer eins zelebrieren.

Es war ein Match, das die Zuschauer in Turin an den Rändern ihrer Sitze hielt. Über drei Stunden duellierten sich Djokovic und Rune in den ATP Finals. Der 36-jährige Routinier und der 20-jährige Newcomer gaben alles auf dem Platz.

Die Punkteverteilung war ein ständiges Hin und Her, bis schließlich der 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3-Sieg für Djokovic feststand. Doch der Weg dahin war alles andere als einfach. Als Djokovic nach dem 2:0 im dritten Satz seinen Aufschlag zum dritten Mal in dieser Partie abgeben musste, ließ er seiner Frustration freien Lauf. Mit einem heftigen Tritt zerstörte er zwei seiner Schläger. Doch davon ließ er sich nicht beirren. Nach seinem zweiten Break in diesem Durchgang zum 4:2 ließ er nichts mehr anbrennen.

Djokovic wird emotional

Nach dem Spiel zeigte sich Djokovic emotional und erleichtert. „Das bedeutet mir sehr viel“, sagte er, seine Stimme gefüllt mit Stolz. Und weiter: „Ich wollte diesen Sieg heute unbedingt, um sozusagen den Affen von meinem Rücken zu haben. Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus.“

Dieser Sieg ist nicht nur ein weiterer Meilenstein in Djokovics beeindruckender Karriere, sondern auch ein Zeugnis seiner Ausdauer und seines unermüdlichen Willens zu gewinnen.