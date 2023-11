Nostalgie: Kultmarken der SFRJ

Wir erinnern uns an die Sozialistisch Föderative Republik Jugoslawien, die Heimat ikonischer weltweit bekannter Marken, und zu diesem Anlass bringen wir eine Reportage über die kultigen Produkte aus dieser Ära.

Industrie:

• Haustechnik und -geräte: Gorenje (Velenje, Slowenien)

Gegründet 1950 als Fabrik für Landwirtschaftsmaschinen.

Gegründet 1853 als Waffenfabrik erlangte Zastava durch seine Autoproduktion Bekanntheit, vor allem durch den legendären „Yugo”.

(Foto: iStock)

Luftfahrt: SOKO (Mostar, Bosnien und Herzegowina):

Ein Luftfahrtunternehmen, das nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Es produzierte Flugzeuge, Hubschrauber und andere militärische Geräte.

SFRJ: Handelsmacht zwischen Ost und West

Während des Kalten Krieges balancierte Jugoslawien erfolgreich zwischen Ost und West und nutzte seine industrielle Vielfalt, um mit beiden Seiten des „Eisernen Vorhangs“ zu handeln. Obwohl sozialistisch, übernahm das Land Elemente der Marktwirtschaft, insbesondere nach den Reformen von 1965. Dies ermöglichte Flexibilität in den Handelsbeziehungen und zog ausländische Investitionen an. Haupt-Handelspartner waren die Länder Westeuropas, aber auch die UdSSR, die USA und andere blockfreie Länder. Der Tourismus, insbesondere an der Adriaküste, war eine Goldgrube und brachte erhebliche Deviseneinnahmen. In den 1980er Jahren jedoch sah sich das Land mit den Herausforderungen einer hohen Auslandsverschuldung konfrontiert, was 1982 in einem Bankrott gipfelte, teilweise aufgrund hoher Zinssätze und eines Handelsdefizits.

Retro-Charme der jugoslawischen Industrie

Erinnern Sie sich an den Joghurt in dreieckigen Tetrapacks oder Getränke in Glasflaschen? Sie gehören zum industriellen Erbe Jugoslawiens, das globalen Trends folgte. Das Land produzierte von der Nadel bis zur Lokomotive alles und viele Produkte sind noch heute präsent. Dank seiner Position im Kalten Krieg und seiner Mitgliedschaft in der Bewegung der blockfreien Länder konnte Jugoslawien weltweit Beziehungen pflegen und wirtschaftlich wachsen.

Die SFRJ war eines von fünf Ländern in Europa, die eigene Computer hatten. Die „Galaksija” war am bekanntesten, während der erste produzierte Computer der CER-10 war. Bereits Ende der 70er Jahre begannen die Firma Digitron in Buje (Istrien) und Iskra (Slowenien) mit dem Zusammenbau von Computern.

Lesen Sie mehr auf der nächsten Seite!