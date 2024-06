Not-OP: Brüder verkaufen Krapfen & Muffins für kranke Mutter

In Belgrad ereignet sich eine außergewöhnliche Geschichte menschlicher Güte und familiärer Solidarität. Zwei junge Brüder, Milan (12) und Dusan (14), haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Mutter im Kampf gegen eine schwere Krankheit zu unterstützen. Ihr Engagement sammelt Mittel für ihre Behandlung durch den Verkauf von hausgemachten Leckereien und Limonade.

Branka Boskovic Dejanovic, im Alter von 44 Jahren und Bewohnerin von Novi Beograd, kämpft seit zwei Jahren gegen eine seltene Form von Krebs. Die notwendige Behandlung erfordert den Zugang zu einer spezialisierten Impfung, die in Deutschland hergestellt wird und beträchtliche Kosten verursacht – allein die Impfung schlägt mit 67.000 Euro zu Buche, während die Gesamtkosten der Behandlung zwischen 90.000 und 100.000 Euro liegen.

(FOTO: zVg.)

Gemeinschaftsaktion für Hoffnung

Die jungen Brüder, unterstützt von ihren Schulfreunden, haben es übernommen, Geld durch den Verkauf von Muffins, Donuts und Limonade zu sammeln. Ihre Stände sind in ganz Belgrad verteilt und ziehen die Aufmerksamkeit vieler vorbeieilender Passanten auf sich. Ihre Mutter, Branka, erzählt von gemischten Gefühlen: Stolz und emotionaler Belastung angesichts der Situation, in der ihre Kinder zu Akteuren im Kampf gegen die Krankheit wurden.

(FOTO: zVg.)

Lesen Sie auch: 120 Millionen Euro jährlich für kostenlose Klimatickets für JugendlicheAb 2024 wird jungen Österreichern, die im Laufe des Jahres ihren 18. Geburtstag feiern, ein kostenloses Klimaticket zur Verfügung gestellt.

120 Millionen Euro jährlich für kostenlose Klimatickets für JugendlicheAb 2024 wird jungen Österreichern, die im Laufe des Jahres ihren 18. Geburtstag feiern, ein kostenloses Klimaticket zur Verfügung gestellt. Haftstrafen für gefälschte Corona-TestsEin Wiener Unternehmer und sein Cousin wurden für gefälschte Corona-Tests zu Haftstrafen verurteilt. Der Schaden beträgt über 700.000 Euro.

Haftstrafen für gefälschte Corona-TestsEin Wiener Unternehmer und sein Cousin wurden für gefälschte Corona-Tests zu Haftstrafen verurteilt. Der Schaden beträgt über 700.000 Euro. Polizei kündigt erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für Regenbogenparade anDie Polizei hat angekündigt, dass die Sicherheitsmaßnahmen bei der Regenbogenparade am Samstag in Wien intensiviert werden.

Große Unterstützung aus der Gemeinschaft

Die jungen Brüder, unterstützt von ihren Schulfreunden, haben es übernommen, Geld durch den Verkauf von Muffins, Donuts und Limonade zu sammeln. Ihre Stände sind in ganz Belgrad verteilt und ziehen die Aufmerksamkeit vieler vorbeieilender Passanten auf sich. Ihre Mutter, Branka, erzählt von gemischten Gefühlen: Stolz und emotionaler Belastung angesichts der Situation, in der ihre Kinder zu Akteuren im Kampf gegen die Krankheit wurden.

Um Branka bei der Finanzierung ihrer Behandlung zu unterstützen, können Spenden auf folgenden Wegen geleistet werden:

(FOTO: zVg.)

Mit einer Einzahlung auf das Konto in Dinar:

160-6000001908591-89

Durch Scannen des NBS IPS QR-Codes in Ihrer mBanking-App: NBS IPS QR-Code

Greifen Sie über Ihre mBanking-App auf den Code zu und scannen Sie ihn vom Bildschirm. Der Betrag ist auf 1000 RSD eingestellt, und eine Korrektur des Betrags kann in der App selbst vorgenommen werden.

Mit einer Einzahlung auf das Fremdwährungskonto:

160-6000001909735-52

IBAN:

RS35160600000190973552

SWIFT/BIC:

DBDBRSBG