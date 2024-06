TESLA AM SEE: Das schönste Public Viewing zur EM 2024 am Neusiedlersee

Im malerischen Rust am Neusiedlersee bietet „Tesla am See“ zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli ein unvergessliches Public Viewing zur Fußball-EM 2024. Alle Spiele werden auf einer großen LED-Videowall live übertragen. Genieße die aufregende Atmosphäre direkt am See mit atemberaubendem Blick und köstlichen Speisen.

„Tesla am See“ überzeugt nicht nur durch seine Lage, sondern auch durch eine hervorragende Küche. Ob saftige Steaks, frische Salate oder köstliche Pizzen – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack. Besonders die entspannte Atmosphäre und die frische Luft machen das Public Viewing im „Tesla am See“ zu einem besonderen Erlebnis. Besuche „Tesla am See“ und erlebe die EM 2024 hautnah. Die Kombination aus Fußball, gutem Essen und wunderschöner Lage am Neusiedlersee macht speziell dieses Public Viewing einzigartig.

(FOTO: Tesla am See)

Perfekte Lage und einfache Reservierung

Das Restaurant liegt in der Ruster Bucht, Campingplatz 12, 7071 Rust. Reservierungen sind dringend empfohlen und können unter +43 664 3330075 vorgenommen werden.

(FOTO: Tesla am See)

Öffnungszeiten und Speisenangebot

„Tesla am See“ hat folgende Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 11:30 – 22:00 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage: 9:00 – 22:00 Uhr

Die Küche ist täglich von 11:30 bis 21:30 Uhr geöffnet. Hier kannst du die Speisekarte von Tesla am See einsehen.

Fußball-EM 2024 live erleben

Die Fußball-EM 2024 verspricht spannende Spiele und große Emotionen. Verpass kein Spiel und erlebe jedes Tor und jede spannende Minute live bei „Tesla am See“. Public Viewing in bester Gesellschaft und idyllischer Umgebung – ein Muss für jeden Fußballfan!