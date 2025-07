ÖFB-Kracher gegen Bosnien: Heute startet der Ticket-Run

Das Warten hat ein Ende: Ab heute können Fußballfans Tickets für das entscheidende ÖFB-Qualifikationsspiel gegen Bosnien und Herzegowina sichern.

Ticketverkauf startet

Der Ticketverkauf für das letzte Qualifikationsspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Bosnien und Herzegowina startete heute um 14:00 Uhr. Die Begegnung findet am 18. November im Wiener Ernst-Happel-Stadion statt. Interessierte Fans können ihre Eintrittskarten über die offizielle Website des ÖFB (www.oefb.at/tickets) erwerben.

Anhänger der bosnischen Mannschaft müssen sich noch etwas gedulden. Wie das Portal reprezentacija.ba berichtet, werden die Informationen zum Ticketerwerb für den Gästesektor in Kürze vom bosnisch-herzegowinischen Fußballverband veröffentlicht.

Entscheidendes Duell um WM-Ticket

Das Spiel gegen Bosnien und Herzegowina könnte über die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 entscheiden. Österreich liegt vor dem letzten Gruppenspiel in der Qualifikationsgruppe H auf einem der vorderen Plätze und hat mit einem Heimsieg die Chance, sich das Ticket für die Endrunde zu sichern. Auch für die bosnische Nationalmannschaft steht viel auf dem Spiel, da sie ebenfalls noch Chancen auf das Weiterkommen hat.

Die bisherige Bilanz der direkten Duelle verspricht ein spannendes Match: In den letzten fünf Aufeinandertreffen gab es jeweils einen Sieg für beide Teams und drei Unentschieden. Das Kräfteverhältnis zwischen beiden Mannschaften ist traditionell ausgeglichen, was die sportliche Brisanz des Novemberspiels zusätzlich erhöht.

Weitere Qualifikationsspiele

Vor dem Duell mit Bosnien stehen für das ÖFB-Team noch zwei weitere Heimspiele auf dem Programm: Am 6. September empfängt die Mannschaft Zypern in Linz, am 9. Oktober ist San Marino in Wien zu Gast.

Bosnien und Herzegowina muss in der verbleibenden Qualifikationsphase neben dem Auswärtsspiel in Österreich noch gegen Rumänien vor heimischem Publikum antreten. Zudem stehen für die Bosnier noch Auswärtspartien in Zypern und San Marino auf dem Spielplan.