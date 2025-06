Ab 1. September: Diese beiden Tickets werden teurer!

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) passt mit 1. September 2025 die Preise für die VOR KlimaTickets MetropolRegion und Region sowie für die VOR Strecken-Jahreskarten an. Die Preisanpassung erfolgt im Ausmaß von +7,7 Prozent und orientiert sich an der Indexierung des bundesweiten KlimaTickets Österreich.

Seit Einführung der VOR KlimaTickets im Jahr 2022 wurde bewusst auf Preiserhöhungen verzichtet. Im Gegenteil – im Herbst 2022 kam es sogar zu einer deutlichen Preisreduktion. Auch in den Jahren 2023 und 2024 blieben die Tarife im Klimaticketsegment des VOR stabil.

Mit 1. September 2025 erfolgt nun eine Anpassung: Die Preise für die VOR Strecken-Jahreskarten sowie für die VOR KlimaTickets MetropolRegion und Region steigen um 7,7 Prozent – entsprechend der Indexierung des bundesweiten KlimaTickets Österreich. Beim VOR KlimaTicket MetropolRegion bleibt der Sockelbetrag für die Wiener Kernzone unverändert. Anpassungen betreffen ausschließlich den regionalen Anteil für Niederösterreich und das Burgenland.

Neue Preise ab 1. September 2025 – im Überblick

VOR KlimaTicket MetropolRegion (gültig in Wien, Niederösterreich und Burgenland):



Vollpreis:

Einmalzahlung jährlich: Ꞓ 898,– (2024: Ꞓ 860,–)

Monatliche Abbuchung: Ꞓ 939,– (2024: Ꞓ 901,–)

Senior:

Einmalzahlung jährlich: Ꞓ 635,– (2024: Ꞓ 607,–)

Monatliche Abbuchung: Ꞓ 656,– (2024: Ꞓ 628,–)

Jugend/Spezial:

Einmalzahlung jährlich: Ꞓ 765,– (2024: Ꞓ 737,–)

Monatliche Abbuchung: Ꞓ 806,– (2024: Ꞓ 778,–)

Hinweis: Beim VOR KlimaTicket MetropolRegion bleibt der Sockelbetrag für die Kernzone Wien unverändert. Lediglich der Regionsanteil für Niederösterreich und Burgenland wird mit +7,7 % angepasst.

VOR KlimaTicket Region (gültig in Niederösterreich und Burgenland):



Vollpreis:

Einmalzahlung jährlich: Ꞓ 533,– (2024: Ꞓ 495,–)

Monatliche Abbuchung: Ꞓ 543,– (2024: Ꞓ 505,–)

Senior:

Einmalzahlung jährlich: Ꞓ 400,– (2024: Ꞓ 372,–)

Monatliche Abbuchung: Ꞓ 410,– (2024: Ꞓ 382,–)

Jugend/Spezial:

Einmalzahlung jährlich: Ꞓ 400,– (2024: Ꞓ 372,–)

Monatliche Abbuchung: Ꞓ 410,– (2024: Ꞓ 382,–)



Die Preise für die VOR Strecken-Jahreskarten werden mit 1. September 2025 um + 7,7 Prozent angepasst. Der Ticketpreis richtet sich individuell nach der gewählten Strecke und gilt für das persönliche Streckennetz zwischen Start- und Zielort.

Weitere Informationen zu sämtlichen Ticketpreisen stehen unter preisauskunft.vor.at zur Verfügung.

Wertsicherung leistet Beitrag

Eine Wertsicherung bei den Einnahmen durch Ticketverkäufe ist notwendig, um den Ausbau des öffentlichen Verkehrs weiter voranzutreiben. Mit der nun vorgenommenen Tarifanpassung trägt der VOR außerdem der allgemeinen Kostenentwicklung Rechnung – insbesondere den gestiegenen Energie- und Betriebskosten der im Verbund tätigen Verkehrsunternehmen. Den größten Teil der Kosten, welche für den öffentlichen Verkehr in der Ostregion anfallen, trägt weiterhin die öffentliche Hand, also die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland sowie der Bund. Auch nach der aktuellen Preisanpassung sind die Fahrgäste in der Ostregion im Vergleich zum PKW auf den meisten Strecken günstiger – und zudem sicherer und umweltfreundlicher – unterwegs.