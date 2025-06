Ab 3. Juli: Das ändert sich bei den Billa-Rabatt-Pickerln!

Ab Donnerstag, den 3. Juli 2025, heißt es bei BILLA und BILLA PLUS „Alle 9!“ und jö Mitglieder können sich auf bis zu 9 Rabattpickerl pro Woche – und somit mehr Rabatte denn je – freuen.

Ab Donnerstag, den 3. Juli 2025, heißt es bei BILLA und BILLA PLUS „Alle 9!“ und jö Mitglieder können sich auf bis zu 9 Rabattpickerl pro Woche – und somit mehr Rabatte denn je – freuen. Auch das bisherige Aufkleben der beliebten Rabattpickerl ist dann nicht mehr notwendig, kann aber weiterhin gemacht werden. Künftig reicht es, wenn jö Mitglieder an der Kassa bekannt geben, welche Produkte sie rabattiert erhalten möchten. In Kooperation mit dem jö Bonus Club wird gleichzeitig auch ein digitales System für die -25 Prozent Rabattpickerl eingeführt. Sie sind künftig in der jö äpp auf einen Blick einsehbar. 3 der insgesamt 9 Rabattpickerl sind exklusiv mit der jö äpp einlösbar. Die Umstellung sorgt für noch mehr Vorteile beim Einkaufen und macht das Sparen einfacher und umfassender als je zuvor. Die physische jö Karte bleibt weiterhin wie gewohnt gültig, mit ihr können bis zu 6 Rabattpickerl pro Woche eingelöst werden.

FOTO: REWE International AG

„Wir freuen uns sehr, allen jö Mitgliedern in unseren Märkten noch mehr Möglichkeiten zum Sparen zu eröffnen. Bis zu 9 Rabattpickerl pro Woche können wahlweise bei BILLA, BILLA PLUS oder BILLA Corso eingelöst werden. Dabei ist es uns wichtig, allen gleichermaßen flexible Nutzungsoptionen zu bieten. Neben den beliebten gedruckten Rabattpickerl können jö Mitglieder nun auch von digitalen Rabattpickerl in der jö äpp profitieren, wenn sie möchten. Durch diese völlig neue, einfache Art des Sparens erfüllen wir einen großen Wunsch unserer Kund:innen. Die jö äpp informiert sie zudem stets über den aktuellen Stand ihrer Rabattpickerl und über neue Angebote, sodass sie keine Gelegenheit zum Sparen verpassen.“, so Michael Paterno, BILLA Vorstand Ressort Consumer & Insights.

Vorteile der neuen digitalen Rabattpickerl

Mehr denn je: 6 Rabattpickerl gelten wie bisher für alle jö Mitglieder. Mit der jö äpp gibt es zusätzlich 3 jö äpp-only-Pickerl für bestimmte Marken. Somit profitieren jö äpp Nutzer:innen von bis zu 9 Rabattpickerl pro Woche.

6 Rabattpickerl gelten wie bisher für alle jö Mitglieder. Mit der jö äpp gibt es zusätzlich 3 jö äpp-only-Pickerl für bestimmte Marken. Somit profitieren jö äpp Nutzer:innen von bis zu 9 Rabattpickerl pro Woche.

Immer digital dabei: jöMitglieder bekommen die Rabattpickerl auch ohne Flugblatt. Sie zeigen beim Bezahlen ihre Mitgliedschaft und sagen an der Kassa, welche Artikel rabattiert werden sollen.

Einfach und transparent: Die jö äpp zeigt den aktuellen Stand der Rabattpickerl und informiert, wenn neue verfügbar sind.

Kein Unterschied zwischen BILLA und BILLA PLUS mehr: Das Einlösen der Rabattpickerl ist gleichermaßen bei BILLA, bei BILLA PLUS und bei BILLA Corso möglich.

Weniger Aufwand an der Kassa: Mitarbeiter:innen an der Kassa müssen die Gültigkeit nicht mehr selbst prüfen, das passiert automatisch nach dem Einscannen der jö Mitgliedschaft.

Kleben weiterhin möglich: Die gedruckten Rabattpickerl bleiben weiterhin Bestandteil der Flugblätter. Sie dienen in erster Linie der Bewerbung der Rabattpickerl, können jedoch auf Wunsch nach wie vor aufgeklebt werden, um zu rabattierende Produkte zu kennzeichnen.

Die gedruckten Rabattpickerl bleiben weiterhin Bestandteil der Flugblätter. Sie dienen in erster Linie der Bewerbung der Rabattpickerl, können jedoch auf Wunsch nach wie vor aufgeklebt werden, um zu rabattierende Produkte zu kennzeichnen. Pro Tag können maximal 3 Rabattpickerl sowie die gewünschte Anzahl der jö äpp-only-Pickerl eingelöst werden.