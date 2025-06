Tödliche Abkühlung: Frau stirbt nach Badeunfall in Wien

Sommerliche Hitze, überfüllte Badeplätze und ein dramatischer Notruf: An der Neuen Donau endete der Badetag für eine Seniorin tödlich.

Tragischer Badetag

Der vergangene Sonntag wurde in Wien von mehreren dramatischen Zwischenfällen im Wasser überschattet. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte vier Personen nach Badeunfällen reanimieren. Für eine Seniorin kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Bei sommerlichen Temperaturen von bis zu 32 Grad suchten zahlreiche Wienerinnen und Wiener am 29. Juni Abkühlung an den Gewässern der Hauptstadt. Gegen 18 Uhr kam es dann zu einem folgenschweren Vorfall an der Neuen Donau: Eine 85-jährige Frau wurde auf Höhe der Raffineriestraße leblos im Wasser entdeckt.

Dramatische Rettungsaktion

Umstehende Badegäste und Bekannte zogen die bewusstlose Seniorin ans Ufer und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Eintreffende Polizeibeamte übernahmen die Reanimation bis zum Erscheinen der Berufsrettung Wien.

Trotz intensiver Bemühungen und der anschließenden Verlegung auf eine Intensivstation verstarb die 85-Jährige später im Krankenhaus.

Sicherheit an Wiener Badeplätzen

An stark frequentierten Wiener Badeplätzen wie der Neuen Donau und dem Gänsehäufel sind regelmäßig Einsatzkräfte der Berufsrettung, Feuerwehr und Polizei präsent. Bei Notfällen kommen zudem Rettungstaucher und Hubschrauber zum Einsatz. Dennoch mussten am vergangenen Wochenende innerhalb weniger Stunden neben der verstorbenen Seniorin auch ein Kind und zwei Männer nach Badeunfällen reanimiert werden.

Sicherheitstipps für Badegäste

Experten raten angesichts der aktuellen Hitzewelle, beim Schwimmen in offenen Gewässern einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Dazu gehört, stets eine Begleitperson am Ufer zu haben, auf Alkohol zu verzichten und sich nach längerer Sonnenexposition langsam an das kühle Wasser zu gewöhnen, um Kreislaufprobleme zu vermeiden. Besonders für ältere Menschen und Kinder können plötzliche Temperaturunterschiede gefährlich werden.