Wien: Ab sofort gilt ein Grillverbot!

Schluss mit dem Grillvergnügen in Wien: Die anhaltende Trockenheit zwingt die Stadt zu drastischen Maßnahmen. Ein umfassendes Feuerverbot soll Waldbrände verhindern.

Mitten in der Grillsaison müssen Wienerinnen und Wiener auf ein beliebtes Sommervergnügen verzichten: Die Stadt hat ein umfassendes Grillverbot für alle öffentlichen Grillplätze verhängt. Grund für diese Maßnahme ist die anhaltende Trockenheit, die zu einer außergewöhnlich hohen Waldbrandgefahr führt. Neben dem Grillen sind auch Shishas, das Rauchen von Zigaretten sowie jegliches offene Feuer in Waldgebieten und deren Umgebung untersagt.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky warnt in einer offiziellen Mitteilung vor den Risiken: „Die derzeitige Trockenheit führt zu einer besonders hohen Waldbrandgefahr“. Er betont, dass bereits ein einzelner Funke ausreichen könnte, um im schlimmsten Fall verheerende Folgen zu haben.

Strenge Kontrollen

Die Behörden setzen auf konsequente Durchsetzung der Schutzmaßnahmen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Forstbetriebs führen verstärkt Kontrollen durch, um die Einhaltung des Verbots zu überwachen. Wer gegen die Vorschriften verstößt, muss mit empfindlichen Geldstrafen rechnen. Doch die finanziellen Konsequenzen sind nicht das einzige Risiko – jede Zündquelle gefährdet potenziell Mensch und Tier.

Besonders intensiv überwachen die Försterinnen und Förster die beliebten Grillzonen an der Donauinsel und anderen stark frequentierten Erholungsgebieten. Die Stadtverwaltung betont, dass das Verbot so lange in Kraft bleibt, bis längere, nachhaltige Regenfälle die kritische Situation entschärfen können.

Private Ausnahmen

Für Besitzer privater Gärten gelten Ausnahmen – sofern sich das Grundstück nicht in unmittelbarer Waldnähe befindet. Dennoch appelliert die Stadtverwaltung auch hier an äußerste Vorsicht, da selbst im privaten Bereich ein einzelner Funke ausreichen kann, um einen Brand auszulösen.

Herbert Weidinger vom Forstbetrieb richtet einen dringenden Appell an die Bevölkerung: „Sollten Sie Rauch oder Feuer bemerken, zögern Sie nicht und rufen Sie sofort den Notruf 122!“

Das Grillverbot bleibt in Kraft, bis ausgiebige Niederschläge die Situation entschärfen.

Wann mit solchen Regenfällen zu rechnen ist, lässt sich derzeit nicht vorhersagen.

