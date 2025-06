Rettungshubschrauber im Einsatz: Badespaß endet für zwei Menschen tödlich

Zwei Seen in Kärnten wurden am Sonntag zu Schauplätzen tödlicher Tragödien. In der Steiermark kämpft zudem ein Teenager nach einem Sprungturm-Unfall ums Überleben.

Am Sonntagvormittag forderten zwei Badeunfälle in Kärnten Todesopfer. Ein Polizeisprecher der Kärntner Landespolizeidirektion bestätigte den tragischen Vorfall. Im Flatschacher See bei Feldkirchen konnte eine 86-jährige Frau nur noch leblos geborgen werden. Parallel dazu kam es zu einem weiteren tödlichen Unglück im Badesee St. Johann im Rosental im Bezirk Klagenfurt-Land. Die Identität des männlichen Opfers ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Unfall in Frohnleiten

In der Steiermark ereignete sich am Samstagabend ein folgenschwerer Unfall in einem Freibad. Ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung verlor gegen 19.30 Uhr auf dem Fünf-Meter-Turm des Schwimmbads in Frohnleiten den Halt. Bei seinem Sturz traf er unglücklicherweise einen 15-Jährigen, der sich zu diesem Zeitpunkt im Wasser unterhalb der Sprunganlage aufhielt.

Der schwerverletzte Teenager aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag erhielt umgehend Erste Hilfe durch den Bademeister sowie einen anwesenden First Responder (Ersthelfer mit medizinischer Ausbildung) des Roten Kreuzes.

Nach der Erstversorgung wurde das Unfallopfer mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins Landeskrankenhaus Graz transportiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.