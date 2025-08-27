Öffi-Chaos: Welche Linien sind gesperrt und welche fahren wieder normal?

Neun Großbaustellen erfolgreich abgeschlossen, weitere Arbeiten im Herbst – die Wiener Linien modernisieren ihr Verkehrsnetz und bringen zahlreiche Linien pünktlich zum Schulstart zurück.

Die Wiener Linien haben während der Sommermonate umfangreiche Modernisierungsarbeiten an ihrem Verkehrsnetz durchgeführt. Insgesamt wurden neun Großbaustellen erfolgreich abgeschlossen, wodurch die langfristige Funktionsfähigkeit der Infrastruktur gesichert werden konnte. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres am 1. September nehmen zahlreiche Linien ihren regulären Betrieb wieder auf.

Bei der U-Bahnlinie U4 konnten die notwendigen Erneuerungsarbeiten an den Tunnelträgern planmäßig fertiggestellt werden, sodass die Linie ab Schulbeginn wieder vollständig befahrbar ist. Auch in Wien-Josefstadt wurden die Sanierungsarbeiten in der Jörgerstraße abgeschlossen. Dort verkehren die Straßenbahnlinien 9 und 43 zwischen Alser Straße und Elterleinplatz nun wieder regulär, nachdem rund 1.000 Meter Gleise erneuert wurden.

In Wien-Penzing erfolgte in der Hütteldorfer Straße die Erneuerung von etwa 1.800 Metern Gleis für die Linie 49. Zusätzlich erhielten die Haltestellen Johnstraße und Breitensee eine zeitgemäße Neugestaltung. Im Bereich des Franz-Jonas-Platzes in Wien-Floridsdorf wurden 1.800 Meter Gleise und Weichen ausgetauscht, wobei die Arbeiten größtenteils außerhalb der Betriebszeiten stattfanden. Auf der Hohen Warte in Wien-Döbling ist die Instandsetzung der Strecke für die Linie 37 bereits seit Mitte August abgeschlossen, sodass dort wieder ein durchgehender Betrieb möglich ist.

Der Verkehr der Linien 6 und 18 auf dem Margaretengürtel in Wien-Margareten konnte bereits am 23. August wiederaufgenommen werden. Auch die Gleisarbeiten im Bereich des Universitätsrings, des Kärntner Rings und des Schubertrings wurden termingerecht fertiggestellt. Die Linien 1 und 2 fahren seit Mitte August wieder nach Fahrplan, während die Linien D und 71 mit Schulbeginn ihren regulären Betrieb aufnehmen.

Laufende Bauarbeiten

An der U4-Station Landstraße in Wien-Landstraße stehen noch Erneuerungsarbeiten am Bahnsteig an. Je nach Fahrtrichtung kommt es zu temporären Sperrungen: In Richtung Heiligenstadt vom 22. September bis 3. November und in Richtung Hütteldorf vom 3. November bis 5. Dezember. Fahrgästen wird empfohlen, eine Station weiterzufahren und mit einem entgegenkommenden Zug zurückzukehren.

Einige Bauvorhaben werden im Herbst fortgesetzt. Seit Anfang August läuft die Erneuerung eines etwa 1.300 Meter langen Gleisabschnitts in der Schloßhofer Straße zwischen Hoßplatz und Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf. Diese Arbeiten finden hauptsächlich nachts statt, sodass die Linien 25, 26 und ab Herbst auch die neue Linie 27 uneingeschränkt verkehren können. Mit der Einführung der Linie 27 erweitern die Wiener Linien ihr Angebot im Norden der Stadt.

Die Gleiserneuerung der Linie 18 in der Schlachthausgasse in Wien-Landstraße dauert noch bis Jahresende an. Ab 1. September kann die Linie jedoch wieder zwischen Burggasse, Stadthalle und St. Marx verkehren. Die Verkehrsanbindung des Bezirks bleibt durch die Linien U3, 74A, 77A und S7 weiterhin gewährleistet.

Herbst-Einschränkungen

Für die Linie 5 sind Modernisierungsarbeiten geplant: Vom 15. September bis 1. Oktober verkehrt sie ausschließlich auf der Strecke zwischen Praterstern und Josefstädter Straße. Als Alternative wird Fahrgästen die Nutzung der U6 empfohlen.

Bei der U6 steht während der Herbstferien der zweite Teil des Weichentauschs im Abschnitt zwischen Spittelau und Jägerstraße an. In diesem Zeitraum wird die Linie in zwei Teilstrecken geführt.

Abschließend werden vom 27. Oktober bis 8. November Arbeiten an der Linie 49 im Bereich der Bujattigasse in Wien-Penzing durchgeführt. In dieser Phase verkehrt die Linie nur zwischen Ring, Volkstheater und Baumgarten.

Fahrgäste können in Wien-Penzing auf alternative Verbindungen wie die U4, verschiedene S-Bahnlinien oder das Busnetz ausweichen.