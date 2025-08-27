75-jähriger Serbe verprügelt Ehefrau nach Sex-Verweigerung

Weil seine 70-jährige Frau nicht intim werden wollte, rastete ein serbischer Senior völlig aus. Die Polizei griff schnell ein, doch die Spuren der Gewalt bleiben.

Nach Ablehnung von Geschlechtsverkehr

Ein 75-jähriger Mann wurde am Montag in Obrenovac (serbische Stadt) von der Polizei festgenommen, nachdem er seine 70-jährige Ehefrau körperlich misshandelt hatte. Der Vorfall ereignete sich in der gemeinsamen Wohnung, wo der Senior in Rage geriet, als seine Frau seinen Wunsch nach Geschlechtsverkehr zurückwies.

In seiner Wut versetzte der Mann seiner Gattin mehrere Schläge gegen Körper, Arme und Beine. Die 70-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

📍 Ort des Geschehens

Polizeiliche Maßnahmen

Die Behörden ordneten für den Beschuldigten eine Untersuchungshaft von bis zu 48 Stunden an und erstatteten Anzeige wegen häuslicher Gewalt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Obrenovac geführt.

⇢ Polizei-Einsatz in Leopoldstadt: Mann drohte Frau mit Tod



Häusliche Gewalt in Serbien

Nach dem serbischen Strafgesetzbuch stellt häusliche Gewalt eine schwere Straftat dar, die mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren geahndet werden kann. Bei wiederholten Taten oder schweren Verletzungen können die Strafen deutlich höher ausfallen. Das serbische Innenministerium verzeichnete 2023 über 47.000 Fälle von häuslicher Gewalt, wobei ein Großteil der Opfer Frauen waren.

Die Stadt Obrenovac, etwa 30 Kilometer südwestlich von Belgrad gelegen, verfügt über spezialisierte Beratungsstellen für Opfer häuslicher Gewalt. Betroffene können sich rund um die Uhr an die kostenlose Hotline 19833 wenden.