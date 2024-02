Österreich: Erst 16 Grad, dann kommt Schneesturm

In den kommenden Tagen wird Österreich von einer Kaltfront getroffen, die nicht nur die Temperaturen fallen lässt, sondern auch eine Schneedecke mit sich bringt. Das Tiefdruckgebiet „Olga“ nimmt Kurs von der Nordsee zur Ostsee und lässt dabei Österreich und den gesamten Alpenraum in einer außergewöhnlich milden Luftschicht und unter dem Einfluss von Hochdruck zurück.

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter wechselhafter. Der Tag beginnt trocken und vor allem im Bergland sonnig, doch im Laufe des Tages ziehen Wolken auf und gegen Abend setzt an der Alpennordseite Regen ein. Schnee bleibt vorerst auf die höheren Lagen des Hochgebirges beschränkt, während von Osttirol bis ins Burgenland freundliches Wetter dominiert. Die Temperaturen variieren zwischen 7 und 16 Grad, wobei es im Osten und Südosten am mildesten bleibt.

Der Donnerstag ist geprägt von Wolken, die den Himmel dominieren. An der Alpennordseite ziehen Regen- und Schneeschauer durch, wobei die Schneefallgrenze bei 1.300 bis 1.500 Meter liegt. Tagsüber fallen nur noch vereinzelt ein paar Tropfen vom Bregenzerwald bis ins Inn- und Mühlviertel, während die Sonne sich eher zurückhält. Im Süden und in inneralpinen Regionen bleibt es trocken mit sonnigen Auflockerungen. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 15 Grad.

Der Freitag zeigt sich im Westen und Süden eher trüb, mit leichtem Regen vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zu den Karawanken. Schnee ist weiterhin erst ab 1.500 Meter aufwärts dabei. In vielen Teilen des Landes bleibt es trocken, die Sonne zeigt sich aber nur sporadisch. An der Alpennordseite sind längere föhnige Auflockerungen zu erwarten, besonders von Salzburg ostwärts. Bei lebhaftem Süd- bis Südwestwind werden 7 bis 15 Grad erreicht.

wechselhaftes Wochenende

Zum Wochenende hin bildet sich ein Tief über dem Golf von Genua. Was genau das für das Wetter in Österreich bedeutet, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Der Winter zeigt sich in den nächsten Tagen von seiner wechselhaften Seite.