Österreichische Volksschule fordert Türkisch-Pflicht für Lehrer!

Eine Volksschule in Baden sorgt mit ungewöhnlichen Anforderungen für Aufregung: Bewerber sollen neben Deutsch und Englisch auch fließend Türkisch beherrschen.

An einer Volksschule in Baden bei Wien sorgt aktuell eine Stellenausschreibung für Wirbel. Die Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich verlangt von Bewerbern neben Deutsch- und Englischkenntnissen auch „sehr gute Türkischkenntnisse in Wort und Schrift“. Die ausgeschriebene Lehrstelle umfasst zwölf Wochenstunden und ist bis September 2026 befristet. Interessierte können sich noch bis zum heutigen Dienstag bewerben, der Dienstantritt ist für Anfang Oktober vorgesehen.

Rektor Erwin Rauscher begründete die Anforderung gegenüber dem ORF mit der sprachlichen Vielfalt an der Einrichtung. Die Schule werde von 197 Kindern mit insgesamt 20 verschiedenen Erstsprachen besucht. Die geforderten Türkischkenntnisse sollen gezielt eingesetzt werden, um Kinder beim Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen.

Sprachliche Begründung

Die Pädagogische Hochschule betont jedoch, dass Deutsch durchgehend als Unterrichts- und Umgangssprache verwendet werde. Das zuständige Ministerium hat die Schule inzwischen angewiesen, die Ausschreibung zurückzuziehen und zu überarbeiten.

Politische Kritik

Laut ORF-Bericht wird besonders kritisiert, dass gesetzlich vorgeschriebene Anforderungen wie Deutschkenntnisse mit optionalen Kriterien wie Englisch- und Türkischkenntnissen vermischt wurden. Sowohl die niederösterreichische ÖVP als auch die FPÖ haben die Ausschreibung beanstandet.

Besonders die Freiheitlichen bezeichnen die Anforderungen als „diskriminierend“ gegenüber Lehrkräften ohne Türkischkenntnisse.