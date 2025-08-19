Schock im OP-Saal: Pfleger soll Narkose-Patienten missbraucht haben!

Schockierende Vorwürfe erschüttern die Uniklinik Essen: Ein Pfleger soll betäubte Patienten sexuell missbraucht haben. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

An der Uniklinik Essen ist ein schwerwiegender Verdachtsfall aufgetreten. Ein dort tätiger Pfleger steht unter dem Verdacht, betäubte Patienten sexuell missbraucht zu haben. Die Behörden haben den Mann am 8. August festgenommen und seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.

Laufende Ermittlungen

Die Polizei bestätigte, dass die Ermittlungen in diesem Fall mit Hochdruck vorangetrieben werden. Bislang konnten die Ermittler jedoch noch nicht feststellen, wie viele Personen möglicherweise zu Opfern wurden. Auch bleibt derzeit ungeklärt, ob sich der Tatverdächtige, der zuletzt in Dortmund lebte, möglicherweise auch an minderjährigen Patienten vergangen hat.

⇢ Frau wacht kurz vor Organspende aus Koma auf – Chef drängt „trotzdem zu operieren“

